3 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'de
Show TV yayın akışı merak ediliyor. Güne Yeni Gelin dizisiyle başlayan Show hemen ardından Cumartesi Sürprizi adlı magazin programıyla yayına devam ediyor. Akşam ise sevilen program Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 10:00' Cumartesi Sürprizi ekranlarda olurken hemen ardından saat 13:00 Bir Şansım Olsa programı izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV izleyicisiyle buluşuyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...
26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tarkan Altın Madalyon
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show