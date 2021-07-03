3 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 10:00' Cumartesi Sürprizi ekranlarda olurken hemen ardından saat 13:00 Bir Şansım Olsa programı izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV izleyicisiyle buluşuyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...

26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Tarkan Altın Madalyon

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show