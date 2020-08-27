34 farklı okulda öğretmenler koronavirüse yakalandı

Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamada 2020-2021 eğitim öğretim yılı için 31 Ağustos tarihinde internet üzerinden uzaktan eğitime başlanacağı ve 21 Eylül'de de risksiz gruplar için yüz yüze eğitime geçileceği duyrulmuştu.

"ÖĞRETMENLERİN OKULLARA DÖNMESİ İÇİN ÖNLEMLER YETERSİZ"

Bu duyuru üzerine Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM-SEN) internet sitesinde yer alan habere göre, mesleki eğitimin uzaktan yapılabileceğini ve yeterli önlem alınmadan öğretmenlerin okullara çağrıldığı savunulmuştu. Sendika tarafından yapılan son açıklamada önlemi yetersiz okullarda bulunan öğretmenlerin sağlıklarının bozulabileceği ve bu durumun istenmeyen sonuçlar doğurabileceği, şubelerden genel merkeze iletilen bilgilerin de bunu haklı çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Niğde, Mersin, Rize ve Yalova’da bulunan toplam 34 okulda, bazı öğretmenlerin koronavirüse yakalandığı ifade edildi.

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"MEB, SENDİKALARLA BİR ARAYA GELMELİ"

Eğitim-Sen yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Gelinen aşama var olan durumu yeniden değerlendirmeyi zorunlu hale getirmiştir. MEB, hızla sendikalarla bir araya gelmeli ve bundan sonra sürecin nasıl devam edeceğine ilişkin bir yol haritası oluşturmalıdır. Yüz yüze eğitimin başlaması eğer gerçekten isteniyorsa sağlıkla ilgili tüm önlemlerin tam olarak alınması gerekmektedir. Yetersiz önlemler, niyetten öteye geçmeyen tavsiyeler ve sadece maske takarak salgınla mücadele edilemeyeceği açıktır. MEB başta olmak üzere sorumluluğu olan tüm kurumları bu hususta yeniden düşünmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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İşte virüs bulaşan öğretmenlerin bulunduğu okullar: