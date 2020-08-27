Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitimin 21 Eylül tarihinde başlayacağını duyurmuştu. Okulların açılacağı tarihin belli olmasının ardından öğretmenler seminerler için okullarına gitmeye başladı. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM-SEN) tarafından yapılan açıklamada korkunç bir gerçek gün yüzüne çıktı. Eğitim-Sen, 34 okulda korona vakasının tespit edildiğini duyurdu ve okulların isimlerini de paylaştı. Peki Koronavirüs vakası görülen okullar hangileri? Hangi okullarda vaka var?

KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLEN OKULLAR

Sendika, koronavirüs vakalarının tespit edildiği okulların isimlerini paylaştı.

Adana Seyhan İstiklal O.O., Adana Seyhan Yıldırım Beyazıt O.O,

Adana Yüreğir Emine Özgürel İ.O.O., Adana Seyhan Orhan Gazi O.O,

Ankara Bağlum Özkent Akbilek O.O,

Antalya Kepez Hüsniye Özdilek MTAL,

Antalya Konyaaltı Akdeniz A. L,

Aydın Didim Valiler İlkokulu,

Balıkesir Bandırma Esnaf Sanatkarlar O.O,

Balıkesir Bandırma Korgeneral Evren Akoğlu O. O,

Burdur Gölhisar Adnan Menderes İlkokulu,

Bursa Karacabey MTAL,

Bursa Karacabey İMKB MTAL,

Çorum Merkez Sakarya İlkokulu,

Çorum Merkez Dumlupınar İlkokulu,

Çorum Mecitözü İlçe MEM,

Denizli Merkez Efendi İlkokulu,

Diyarbakır Ergani Çayönü O.O,

Diyarbakır Dîcle 15 Temmuz O.O,

Edirne Keşan Keşan Lisesi,

Gaziantep Kızılhisar MTAL,

İstanbul Avcılar Gümüşpala MTAL,

İstanbul Bahçelievler Eşref Bitlis O.O,

İzmir Bornova Gül Sefa Kapancıoğlu Anadolu lisesi,

İzmir Bornova Şehit Erol Olçok İmam Hatip Ortaokulu/Anadolu Lisesi,

İzmir Karabağlar Tahir MERZECİ OO,

34 farklı okulda öğretmenler koronavirüse yakalandı

İzmir Buca Buca A.L,

Niğde Bor Atatürk A.L,

Mersin Tarsus Kelahmet ilkokulu,

Mersin Tarsus Turgut İçgören O.O,

Mersin Çavuşlu O.O,

Mersin Zeki Koyuncuoğlu İ.O/O.O,

Rize Merkez İmam Hatip O.O.