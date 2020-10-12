4 kadının meydan kavgasını erkekler film gibi izledi!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü 4 kadın kavga etmeye başladı. Bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye kaydedilen o görüntülerde birbirine tekme ve tokatlarla giren kadınları izleyen erkeklerde dikkatlerden kaçmadı.