4 kadının meydan kavgasını erkekler film gibi izledi!
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü 4 kadın kavga etmeye başladı. Bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye kaydedilen o görüntülerde birbirine tekme ve tokatlarla giren kadınları izleyen erkeklerde dikkatlerden kaçmadı.
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12 Ekim 2020 Pazartesi 12:36
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