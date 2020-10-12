Korkutmak istediği arkadaşını az daha öldürüyordu!
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi'nde Ö.Ö isimli bir kişi, aralarında alacak verecek davası olan C.K'yı korkutmak için yere ateş ettiği sırada seken saçmalar C.K'yı yaraladı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 ekipleri yaralı arkadaşı hastaneye kaldırırken gelen polis ekipleri ise Ö.Ö'yü gözaltına aldı.
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12 Ekim 2020 Pazartesi 12:27
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