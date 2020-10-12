Babil 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda Egemen'in aile olma teklifine ne diyecek?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Babil 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında hapiste gerçekleri öğrenen İrfan'ın ne yapacağı merak konusu olurken Ayşe'nin İrfan'ın hayatını kurtarması ilişki durumlarını değiştiriyor. Eda'nın evine Deniz'i görmek için gelen İrfan ise Egemen ile kavga ediyor.

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Babil 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

BABİL DİZİSİ KONUSU

Efsaneye göre Babil Kulesi dik başlılığı temsil etmektedir. Anlatılanlara göre insanoğlu güçlerini birleştirerek Tanrıya ulaşmaya çalışır ancak bunu başaramaz. Ardından zamanla bu insanların dilleri birbirinden ayrılır ve aralarında anlaşamazlar.Dizi de ise düzene karşı çıkan akademisyen İrfan’ın hikayesi anlatılacaktır. İrfan prestijli bir üniversitede ekonomi alanında ders veren idealist bir profesördür. Günün birinde işinden olur. Ancak İrfan’ın oğlu pahalı bir tedavi gerektiren ölümcül bir hastalığa yakalanır.

Akademi de kara listeye alınan, vasıf gerektirmeyen işler dahi bulamayan İrfan çaresiz durumda kalır. İrfan ve arkadaşı Egemen para toplamak için emlak sektöründe bir sahtekârlığa girişirler. Kısa sürede başarılı olurlar ama kazık attıkları mafya nedeniyle her şeylerini kaybederler. Ardından ikili başka bir sahtekârlığa girişirler ancak bu çalışmalar ikili ve eşleri arasında üstü örtülü sırların ortaya çıkmasına sebep olur.

BABİL DİZİSİ OYUNCULARI

Halit Ergenç (İrfan): 7 yaşındaki oğlu Deniz için elinden geleni yapan bir ekonomi profesörü.

Onur Saylak (Egemen): İrfan'ın çocukluk arkadaşı ve en yakın dostu.

Aslı Enver (Ayşe): İrfan'ın başı beladayken karşısına çıkan genç kız. Aynı zamanda Süleyman'ın asistanı.

Birce Akalay (İlay): Süleyman'ın sevgilisi ve İrfan'ın eski aşkı.

Nur Fettahoğlu (Eda): İrfan'ın eşi, Deniz'in annesi.

Mesut Akusta (Süleyman): İlay'ın sevgilisi ve karanlık iş adamı.

Beren Kasımoğulları (Deniz): İrfan'ın hastalığa yakalanmış oğlu.

Aydan Koptur (Aydan): Ayşe'nin arkadaşı olan Polis yardımcısı.

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