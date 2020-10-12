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  3. Tartıştığı karısını bıçaklayan kişinin soğukkanlılığı: ''Polisi arayın gelsin''

Tartıştığı karısını bıçaklayan kişinin soğukkanlılığı: ''Polisi arayın gelsin''

Esenyurt’ta Hürriyet Mahallesi'nde bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü. Ardından 4 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan kişinin 'Polisi arayın gelsin' sözleri duyanları şaşırttı. Olay yerine gelen polis babayı gözaltına alırken ceset ise Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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12 Ekim 2020 Pazartesi 11:33
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