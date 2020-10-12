Yola aniden çıkan çocuğa çarptı! Vatandaşlar tarafından öldürülesiye dövüldü

Esenyurt'ta 11 yaşındaki Hasan Efe Çetin isimli bir çocuk, yola aniden fırlayınca bir minibüsün altında kaldı. Çocuğun bacağının kırıldığı kazada ihbar üzerine gelen 112 ekipleri çocuğu ambulansla hastaneye kaldırırken çevredeki vatandaşlarda minibüsçüye tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.