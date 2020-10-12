Hava durumu 12 - 13 - 14 Ekim 2020 Sıcaklıklar artacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre ülkede yağışın beklenmediği ve havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Alınan verilerde hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; "Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor." denildi.
Dansözlü parti ortamında koronavirüs göbek attı!
Fuhuş çetesi tarafından kaçırılan kızın o anları kameralara böyle yansıdı!
Sarıyer'den vahşet görüntüleri! Sahiplendikleri köpekleri iple asıp tekmelediler
Hırsızlık yaparken polise yakalandı! ''İnsanlık namına motosikleti temizledim'' dedi
12 Ekim 2020 Pazartesi 08:49
Benzer Videolar