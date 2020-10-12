Hava durumu 12 - 13 - 14 Ekim 2020 Sıcaklıklar artacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre ülkede yağışın beklenmediği ve havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Alınan verilerde hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.