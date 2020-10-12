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Hava durumu 12 - 13 - 14 Ekim 2020 Sıcaklıklar artacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre ülkede yağışın beklenmediği ve havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Alınan verilerde hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; "Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor." denildi.

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12 Ekim 2020 Pazartesi 08:49
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