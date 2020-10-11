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  3. Dansözlü parti ortamında koronavirüs göbek attı!

Dansözlü parti ortamında koronavirüs göbek attı!

Şişli'de koronavirüs kurallarını hiçe sayan bir eğlence mekanında bir grup kişilerce dansözlü eğlence düzenlendi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmayan ortamda çılgınlar gibi eğlenen kişilerin o anları kameralara saniye saniye kaydedildi.

Şişli Mecidiyeköy’de koronavirüs kurallarına uymayan bir grup kişi bir eğlence mekanında doyasıya eğlendi. Maske ve sosyal medyanın hiçe sayıldığı o görüntüler bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan bu anların ardından polis ve belediye ekipleri yasağa ve salgına rağmen kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçti.

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11 Ekim 2020 Pazar 15:48
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