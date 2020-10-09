Ünalan metro istasyonunda intihar girişimi!

Ünalan metro istasyonunda bir adam, intihara teşebbüs ederek tren raylarına atladı. Çevredeki vatandaşların görevlilere haber vermesi üzerine raylardan alınan adam ihbar üzerin olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süreliğine aksama yaşanan metro seferleri de yeniden başladı.