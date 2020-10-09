Ünalan metro istasyonunda intihar girişimi!
Ünalan metro istasyonunda bir adam, intihara teşebbüs ederek tren raylarına atladı. Çevredeki vatandaşların görevlilere haber vermesi üzerine raylardan alınan adam ihbar üzerin olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süreliğine aksama yaşanan metro seferleri de yeniden başladı.
Ünalan metro istasyonunda H.O. isimli bir kişi bir anda herkesin gözü önünde tren raylarına atladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar istasyon yetkililerine haber verdi. Gelen yetkililer ve polisler eşliğinde raylardan alınan adam ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Şahsın yakını metro istasyonunda gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi.
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09 Ekim 2020 Cuma 14:15
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