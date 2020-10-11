Fuhuş çetesi tarafından kaçırılan kızın o anları kameralara böyle yansıdı!

Bursa’da 23 yaşındaki bir kız, alışveriş dönüşü eve giderken birkaç kişi tarafından arabayla önü kesilip kaçırıldı. O anların ardından vatandaşların ihbarı üzerine kızın da içinde bulunduğu otomobil Kütahya'da durduruldu. İki kişinin gözaltına alındığı olayda kızın fuhuş çetesi tarafından kaçırıldığı öğrenildi.