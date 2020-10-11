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  3. Fuhuş çetesi tarafından kaçırılan kızın o anları kameralara böyle yansıdı!

Fuhuş çetesi tarafından kaçırılan kızın o anları kameralara böyle yansıdı!

Bursa’da 23 yaşındaki bir kız, alışveriş dönüşü eve giderken birkaç kişi tarafından arabayla önü kesilip kaçırıldı. O anların ardından vatandaşların ihbarı üzerine kızın da içinde bulunduğu otomobil Kütahya'da durduruldu. İki kişinin gözaltına alındığı olayda kızın fuhuş çetesi tarafından kaçırıldığı öğrenildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda alışverişten eve dönen 23 yaşındaki İrem G. isimli bir kız, bir anda önünü kesen kişiler, kızı yaka paça otomobile bindirmeye çalıştı. Kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar olaya müdahale etmek için koşsa da o sırada otomobil mahalleden hızla uzaklaştı. Polis ekiplerinin ihbarı sonucu  kızın da içinde bulunduğu otomobili Kütahya sınırında durdurdu. Otomobilin içindeki 2 kişi gözaltına alınırken, genç kız da koruma altına alındı. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

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11 Ekim 2020 Pazar 14:58
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