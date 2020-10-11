Fuhuş çetesi tarafından kaçırılan kızın o anları kameralara böyle yansıdı!
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda alışverişten eve dönen 23 yaşındaki İrem G. isimli bir kız, bir anda önünü kesen kişiler, kızı yaka paça otomobile bindirmeye çalıştı. Kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar olaya müdahale etmek için koşsa da o sırada otomobil mahalleden hızla uzaklaştı. Polis ekiplerinin ihbarı sonucu kızın da içinde bulunduğu otomobili Kütahya sınırında durdurdu. Otomobilin içindeki 2 kişi gözaltına alınırken, genç kız da koruma altına alındı. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.
Sarıyer'den vahşet görüntüleri! Sahiplendikleri köpekleri iple asıp tekmelediler
Hırsızlık yaparken polise yakalandı! ''İnsanlık namına motosikleti temizledim'' dedi
Otoyol'da feci kaza! Boğazına bariyer saplanan şahsın başı gövdesinden koptu
Ünalan metro istasyonunda intihar girişimi!