41 canın kaybedildiği maden ocağının sahibi ortaya çıktı! Pandora Belgeleri'nde adı geçiyormuş!

Dün akşam saat 18:15 sularında Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması sonrası olay yerinden ölü ve yaralıların durumuna ilişkin birçok haber geldi. Son alınan bilgiye göre arama kurtarma çalışmaları hala daha devam ederken şu an vefat eden işçi sayısı 41 olarak bildirildi.

2005 YILINDAN BERİ İŞLETİYORLAR

Patlama sonrası maden ocağında bir ihmal olup olmadığı konuşulurken, ocağın işletmesinin Pandora Belgeleri'nde isim olan Mehmet Hattat'a ait Hattat Enerji ve Maden A.Ş'ye ait olduğu öne sürüldü. Patlamanın olduğu maden ocağının 2005 yılında TTK'dan rödevans (imtiyaz) anlaşması ile alındığı bilgisi var.

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Forbes'in 2018 yılında 1.4 milyar dolarlık serveti olduğunu açıkladığı Mehmet Hattat ismi, kamuoyunda son olarak "Pandora Belgeleri"nde geçmesiyle anılmıştı. Hattat'ın ismiBritanya Virjin Adaları merkezli bir offshore şirket kurduğu bunun üzerinden hisse aldığı gelen bilgiler arasında.

PANDORA BELGELERİ NEDİR?

Pandora Belgeleri, dünyanın en zengin ve güçlü kişileri arasında yer alan bir grup insanın servetlerini nasıl gizlediğini, vergiden nasıl kaçındıklarını ve bazı örneklerde de nasıl para akladıklarını gösteren yaklaşık 12 milyon sızdırılmış belgeye verilen ad.