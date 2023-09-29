5 yıl hapis cezası alan adam yakalanmamak için ormanda ağacın tepesine ev yaptı ama yine de yakayı ele vermekten kurtulamadı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan adam çok konuşulacak bir yöntemle saklanma çalışmak için ormanlık alanda meşe ağacının tepesinde kendisine ev yapıp saklanmaya çalıştı ama yine de yakayı ele verdi