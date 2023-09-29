5 yıl hapis cezası alan adam yakalanmamak için ormanda ağacın tepesine ev yaptı ama yine de yakayı ele vermekten kurtulamadı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, ormanlık alanda meşe ağacının üzerine yaptığı çadır içinde uyurken yakalandı.
MEŞE AĞACININ ÜZERİNE YAPTIĞI ÇADIR İÇİNDE UYURKEN YAKALADI
Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece 03.00 sıralarında aldıkları duyum üzerine yasa dışı kenevir ekimi yapmak, kullanmak için uyuşturucu maddeyi satın almak kabul etmek veya bulundurmak suçlarından toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'yi (50) ormanlık alanda meşe ağacının üzerine yaptığı çadır içinde uyurken yakaladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan H.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alaşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Büyükçekmece’de pes dedirten görüntüler! Son sürat giden motosikletin üstüne ayaklarıyla çıkıp poz verdi!
İzmir’de yakalanan 16 yaşındaki çocuk suç makinası çıktı! 285 yıl hapis cezası bulunuyor
Bahçelievler’deki patlamadan çıkan dram herkezi üzdü: Ecel sipariş alırken yakaladı
Kayseri'de sokak köpeği vahşeti! Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç çığlıklarıyla mahalleyi inletti!
Dere kenarına atılmıştı, baktıklarında içinden bambaşka birşey çıktı
KAYNAK: İHA