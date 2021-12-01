"Yerçekimiyle savaştayım" diyen Hande Yener'den estetik açıklaması! Yüzündeki değişiklik dikkat çekmişti! Nedenini itiraf ettiYozgat'ta 1 aylık bebeğini sobada yakıp öldürdüğü iddia edilen anne göz altına alındı!Pınar Deniz'in arkadaşı öldürüldü! Sosyal medya hesabında kan donduran açıklamayla kamuoyuna çağrıda bulundu!Anadolu Efes - Barcelona EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Kahreden görüntüler! Sokak köpeğini kamyonetin arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi! İl jandarma ekipleri harekete geçti!Beyin kanaması geçirmişti! Kadir İnanır'ın son hali yüreklere su serpti!Fenerbahçe Beko - Monaco EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Tiyatrocu ve yazar Ömer Faruk Kurhan kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın'ı hiç böyle görmediniz! Ünlü sunucu derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti!Taze evli çift aşka geldi! İdo Tatlıses'in paylaşımına Yasemin Şefkatli'den yanıt gecikmezken bazı takipçileri olayı farklı yere çekmeyi ihmal etmedi!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 523,9 gram eroini mide ve bağırsaklarında taşıdılar! Uyuşturucu tacirleri otogarda yakalandı!

523,9 gram eroini mide ve bağırsaklarında taşıdılar! Uyuşturucu tacirleri otogarda yakalandı!

Diyarbakır'da, mide ve bağırsaklarında toplam 265,24 gram metamfetamin ile 523,9 gram eroin taşıdıkları tespit edilen 3 İranlı tutuklandı.

523,9 gram eroini mide ve bağırsaklarında taşıdılar! Uyuşturucu tacirleri otogarda yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otogarda 3 kişiden şüphelenerek durdurdu.

Yapılan incelemeler ile şüphelilerin A.S.G., Y.Y.B ve S.E.Z. isimli İran vatandaşı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin iç organlarında uyuşturucu madde taşıyabileceğini düşünen ekipler, 3 kişiyi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

523,9 gram eroini mide ve bağırsaklarında taşıdılar! Uyuşturucu tacirleri otogarda yakalandı!

MİDE VE BAĞIRSAKLARINDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Sağlık taramasından geçen şüphelilerin tomografileri çekildi. 3 kişinin mide ve bağırsaklarında tespit edilen uyuşturucu, doktorlar tarafından çıkarıldı. Şüpheli S.E.Z.'nin mide ve bağırsaklarından 2 kapsül halinde 74,36 gram metamfetamin, 18 kapsül halinde 172,8 gram eroin, Y.Y.B' den 3 kapsül halinde 115,05 gram metamfetamin, 39 kapsül halinde 351,18 gram eroin ve A.S.G. isimli şüpheliden ise 2 kapsül halinde 75,83 gram metamfetamin çıktı.

752x395-midelerinden-uyusturucu-cikti-1638348591927.jpg​​​​​​​

TUTUKLANDILAR

Toplam 7 kapsül halinde 265,24 gram metamfetamin, 57 kapsül halinde 523,9 gram eroin taşıyan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT