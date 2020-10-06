6 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete kararları

6 Ekim 2020 tarihli ve 31266 sayılı Resmi Gazete'nin detayları belli oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Bayburt İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 2 Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3052) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bartın İli, Ulus İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ulukaya Şelaleleri Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3053) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Gümüşhane İli, Kürtün İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Uluköy Çifteköprü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3054) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

7 ildeki bazı bölgeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Uşak İli, Ulubey İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kemiklitepe Fosil Yatakları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3055) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yalova İli, Altınova İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Hersek Lagünü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3056) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kız Adası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3057) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Abacı Peribacaları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3058) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Soğuksu Milli Parkı Ağaç Fosilleri Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3059) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara İli, Çamlıdere İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Pelitçik Fosil Ormanı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3060) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YÖNETMELİK

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/10/2020 Tarihli ve 9598 Sayılı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 22/7/2020 Tarihli ve 2017/21761 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ