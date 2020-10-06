7 ildeki bazı bölgeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 7 ildeki bazı bölgelerdeki doğal siz alanları, yeniden değerlendirilmesi sonucunda "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi. Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

►Bayburt'un merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 2 Doğal Sit Alanı,

►Bartın'ın Ulus ilçesindeki Ulukaya Şelaleleri,

►Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Uluköy Çifteköprü,

►Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Kemiklitepe Fosil Yatakları,

►Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü,

►Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Kız Adası,

►Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Ağaç Fosilleri Doğal Sit Alanı,

►Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Pelitçik Fosil Ormanı'nın koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bazı bölgelerin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

6 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete kararları