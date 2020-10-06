Cem Özer'in eşi Pınar Dura'dan ilk açıklama geldi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 251 metrelik şiirSultangazi'de kaza: Sağlık görevlisi yaşamını yitirdiErdoğan müjdeyi verdi: 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet verilecekGalatasaray'da Muslera'nın lisansı çıktı!Annesini 9 yerinden bıçaklayan sanığa tahrik indirimiŞanlıurfa'da 4 araç birbirine girdi: 14 yaralı6 Ekim 1923’te ne oldu? 6 Ekim 1923 İstanbul'un kurtuluşu hakkında bilgiVirüsün ana giriş kapısı, ağız değil burun!Altay, transfer döneminde 20 yeni oyuncuyla anlaştı!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 7 ildeki bazı bölgeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

7 ildeki bazı bölgeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlan karara göre, Bayburt, Bartın, Gümüşhane, Uşak, Yalova, Balıkesir ve Ankara'daki bazı bölgeler, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ilan edildi.

7 ildeki bazı bölgeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 7 ildeki bazı bölgelerdeki doğal siz alanları, yeniden değerlendirilmesi sonucunda "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi. Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

►Bayburt'un merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 2 Doğal Sit Alanı,
►Bartın'ın Ulus ilçesindeki Ulukaya Şelaleleri,
►Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Uluköy Çifteköprü,
►Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Kemiklitepe Fosil Yatakları,
►Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü,
►Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Kız Adası,
►Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Ağaç Fosilleri Doğal Sit Alanı,
►Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Pelitçik Fosil Ormanı'nın koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bazı bölgelerin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

6 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete kararları6 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete kararları

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT