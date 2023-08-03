65 yaşındaki adamın ölümünün arkasında eşcinsel ilişki çıktı! "Duyulmasından korktum"

Cesedi bir evin kömürlüğünde parçalanmış halde bulunan Celal H.'nin ölümüne ilişkin tutuklanan S.K. herşeyi itiraf etti. Şahıs cinsel ilişki esnasında öldüğünü iddia eden S.K, ilişkisinin duyulmasından korktuğu için de parçalayarak cesetten kurtulmak istediğini ifade etti.

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65 yaşındaki adamın ölümünün arkasında eşcinsel ilişki çıktı! "Duyulmasından korktum"

İstanbul Fatih'te bir apartmanın kömürlüğünde Celal H'nin parçalanmış cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamda 79 yaşındaki S.K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şahsın cinsel ilişki yaşadıkları sırada öldüğünü söyleyen Kaplan, eşcinsel ilişkisinin duyulmasından korktuğu için cesedi parçaladığını söyledi. Raporlar ise Celal H.'nin kendiliğinden öldüğünü yalanladı.

KAYIP BABASI İÇİN POLİSE BAŞVURDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Cevat H'nin, 26 Ekim 2022'de Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne babası Celal H. (65) hakkında kayıp başvurusunda bulunması üzerine çalışma başlatan polis, Celal H'nin en son sanık S.K. (79) ile Kocamustafapaşa'da bir adreste buluştuğunun belirlendiği aktarıldı.

PARÇALARA AYRILMIŞ CESEDİ BULUNDU

Araştırmalar sürerken sanık Kaplan'ın kızının emniyeti arayarak babasının telaşlı bir şekilde evden ayrıldığını bildirmesi üzerine polis ekiplerinin S.K.'ın evinde 31 Ekim 2022'de arama yaptığı aktarılan iddianamede, kömürlükte Celal H'nin parçalara ayrılmış cesedinin bulunduğu kaydedildi.

Cinsel ilişki sırasında öldüğünü iddia ettiği arkadaşının cesedini parçaladı: Aramızdakilerin duyulmasından korktum

CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA ÖLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

İddianamede, aynı gün sokakta yürürken yakalanan ve üst aramasında 2 bıçak ele geçirilen Kaplan'ın ifadesine yer verildi. İfadesinde maktulle aralarında cinsel birliktelik olduğunu iddia eden sanık S.K., en son beraber oldukları sırada maktulün öne doğru düştüğünü tepki gelmeyince öldüğünü anladığını anlattı.

DUYULMASINDAN KORKTUĞU İÇİN PARÇALAMIŞ

Bunun üzerine Celal H'nin cesedini parçalara ayırıp çuvallara koyduğunu ve ilerleyen zamanlarda bu çuvalları tek tek çıkartıp bir yere gömmeyi düşündüğünü belirten Kaplan, maktulün üzerindeki 310 lira, bıçak ve cep telefonunu aldığını söyledi. Sanık Kaplan, maktulle aralarındaki ilişkinin duyulmasından korktuğu için şok halinde cesedi parçaladığını savundu. Adli Tıp Kurumu raporunda da dört çuval içerisinde bulunan ceset üzerinde yapılan incelemede, Celal H'nin ölümünün kesici ve delici alet yaralanmasından kaynaklı olduğuna yer verildi.

RAPORLAR, "KENDİLİĞİNDEN ÖLMEDİ" DİYOR

İddianamede, sanık savunmasında her ne kadar maktulün kendiliğinden öldüğünü beyan etse de dosyadaki raporların sanığın ifadesini çürüttüğü vurgulandı. Sanık hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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