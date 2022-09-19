6'lı masa isimleri seçim çalışamalrına başladı! Ahmet Davutoğlu'ndan sonra şimdi de Meral Akşener sahaya çıktı! "Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün verdiği mitingde kürtlerin hakkını savunduğunu ve onları asla ezdirmeyeceklerini söyledi.

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Seçim günlerinin yaklaşması ile birlikte 6'lı masadaki simler seçim propagandası yapmaya başladı. Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun kürtlere yönelik yaptığı ilginç açıklamalar sonrası bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Etimesgut'ta verdiği mitingde şaşırtan açıklamalarda bulundu.

6'lı masa isimleri seçim çalışamalrına başladı! Ahmet Davutoğlu'ndan sonra şimdi de Meral Akşener sahaya çıktı! Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Gelecek "Çok isterim Kürtçeyi öğrenmeyi. Olmadı istediğim kadar... Partisi aynı zaman da Kürt Partisi, Alevi partisi, Türk partisi. Ben bir Türküm, Kürtlerin hakkını ben savunacağım. HDP Genel Merkezi’ne gitmiş tek siyasetçiyim. Hem de Başbakan olarak. Hiç de gocunmadım. Ama dediklerimi dinlemedikleri için, PKK’nın silahlı mücadele çağrısına destek verdikleri için 23 Temmuz’da terörle mücadeleyi başlattım." ifadelerine yer vermişti.

6'lı masa isimleri seçim çalışamalrına başladı! Ahmet Davutoğlu'ndan sonra şimdi de Meral Akşener sahaya çıktı! Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz

Bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin mitinginde "Bu can bu beden de oldukça bu netlikte bi şey söyliyim bizi kürtlerle düşman edemeyecekler. Kürtlere yanlış bir kelime söylemicez söyleymicez. Onlar cnaları pahasına bu devletin yanında durdular..." şeklinde konuştu.

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