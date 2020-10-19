7 bin yıl önceki "Karaz Kültürü" canlandırılacak

Aziziye Belediyesi, Müze Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi ve Çakıltaşı Prodüksiyon’un ortaklığında başlatılan proje niteliğinde, Ömertepe Mahallesi’nde 5 ‘Karaz’ evi inşa edildi. Öğrencilerin bölgede daha önce yaptıkları kazılardan elde ettikleri verilere göre, çamur, taş ve ahşap kullanarak evleri inşa etti.

Yine kazılardan elde edilen bilgilere göre o dönem insanların kullandıkları nesneler tasarlanıp evlere yerleştirilecek. 7 bin yıl önce bu bölgede yaşayanların canlandırılacağı ‘arkeopark’ proje ile ilgili bu seneki çalışmalar ise tamamlanmaya çalışılıyor.

Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Işıklı, şunları söyledi: "Özellikle tarım ve hayvancı toplulukların oluşturduğu, kendine has mimarisi, seramikleri, gelenekleri olan bir kültürel yapı. Biz arkeologlar bu yapıyı 'Karaz' kültürü olarak tanımlıyoruz" belirtti.

Sözlerine devam eden Işıklı "Çünkü ülkemizdeki Doğu Anadolu’da yapılan ilk kazılardan bir tanesi Erzurum ovasında ve Karaz köyünde 1942 yılında yapılıyor ve o dönemin bilim adamları buna ‘Karaz’ kültürü adı veriyorlar. ‘Karaz’ kültürü sadece Erzurum merkezli bir kültür değil. Çok büyük bir alana yayılıyor. Bir ucu Hazar Denizi, bir ucu Sivas topraklarında diğer ucu Akdeniz kıyılarına, bir ucu İran içlerine kadar uzanıyor. Böyle bir bölgede birikimleri biriktirim kuracağımız arkeopark için sentezledik" dedi.

Ülkede birçok yerde yapılan arkeopark projesini Doğu'da ilk defa gerçekleştiriliyor. Burada arkeopark, açık hava müzesi gibi bir alan yaratmak peşindeyiz. Bu alan aslında uzun soluklu bir proje. Biz ilk temel aşamasındayız düzenlemeler bittiğinde kültür-sanat aktiviteleri için şehrimize gelen misafirleri ağırlamak için çok iyi bir alan yakalayacağız.