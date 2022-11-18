7 çocuk annesi yaşlı kadın, evinin arkasındaki alanda asılı bulundu!

Olay Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleşti. İddialara göre 68 yaşındaki 7 çocuk annesi Z.E., 2 yıl önce eşini kaybetti. Eşinin vefatı sonrası bunalıma giren kadın, 2 kızı ve torunlarıyla birlikte yaşadığı evinin arka kısmında bulunan alanda henüz bilinmeyen bir nedenle kendini asarak intihar etti.

ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Komşuları, durumu fark etmeleri üzerine Z.E.'yi asılı olduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 68 yaşındaki kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadının ölüm haberi çocukları ve yakınlarını yasa boğdu.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.