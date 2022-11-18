Silahlı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var

Kağıthane'de 3 şahıs arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekilmesi üzerine kavgada 20 yaşındaki bir genç vurularak hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
Editör
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Silahlı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var

Kağıthane'de 3 şahıs arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekilmesi üzerine kavgada 20 yaşındaki bir genç vurularak hayatını kaybetti. Diğer 2 şahıs ağır şekilde yaralandı.

Silahlı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var

TARTIŞMANIN NEDENİ BELLİ DEĞİL

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Nusret Taşçar (20) ve diğer iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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3 KİŞİ YARALANDI

Büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüşünce, taraflar birbirlerine silahla ateş açmaya başladı. Kısa süreli çatışma sonucunda 3 şahıs vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır şekilde yaralandı. Kavganın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı 3 genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedavi edilmeleri için çevre hastanelere götürdü. Nusret Taşçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer ağır yaralı iki şahsın ise, hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayın neden çıktığı ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

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