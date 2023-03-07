7 Mart 2023 Günlük Burç Yorumu! Koçlar sakın başkasıyla uğraşmayın! Kendinizle ilgilenin! İşte Koç, yengeç ve akrep günlük burç yorumu!

7 Mart günlük burç yorumlarında bugün beklenmedik gelişmeler mi yaşanıyor? Koç, Akrep, Yengeç burçları sizleri bugün neler bekliyor? Dikkat etmeniz gereken ve ayaklarınızı yerden kesecek konular ile günlük burç yorumlarınız sizlerle...

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7 Mart 2023 Günlük Burç Yorumu! Koçlar sakın başkasıyla uğraşmayın! Kendinizle ilgilenin! İşte Koç, yengeç ve akrep günlük burç yorumu!

Günlük burç yorumu astrolojiye ilgi duyan okurlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Koç, Yengeç, Akrep, burçlarına sahip olan bireyleri bugün neler bekliyor? 7 Mart 2023 günlük burç yorumları hayatınızı ne kadar etkileyecek? Bu hafta yeni gelişmeler mi yaşanacak yoksa biraz daha mı beklemeniz gerekecek? İşte günlük burç yorumlarınız!

7 Mart 2023 Günlük Burç Yorumu! Koçlar sakın başkasıyla uğraşmayın! Kimseyle değil kendinizle ilgilenin!

KOÇ BURCU

Çevrenizdeki bazı kişilerle anlaşmazlıklar yaşanabilirsiniz. Beklenmedik harcamalardan kaçınmanız tavsiye edilir. İş ve sağlık alanlarınızda özen gösterin. Manevi alanınızda derin bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. İşi olmayan bir koç burcu iseniz hak ettiğinizi alamıyorsanız hak ettiğiniz her şeye sahip olacaksınız. Kimseyle değil kendinizle ilgilenmeniz gereken bir gün geçirin. Kilo alabilme olanağınız çok yüksek. Diyete başlamaya planlıyorsanız uygun bir dönemdesiniz. Sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınızla fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz.

7 Mart 2023 Günlük Burç Yorumu! Koçlar sakın başkasıyla uğraşmayın! Kimseyle değil kendinizle ilgilenin!

YENGEÇ BURCU

Sizi rahatsız eden iş konularında çözüm bulacaksınız. Sağlıkta enfeksiyonlara karşı dikkatli olun. Aşk hayatınızda duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. Kontrolsüz davranışlarda bulunmayın. Yengeç kadınları bu hafta kendinize prenses gibi davranın. Gizli ve yasak olan her şeyden uzak durmanız tavsiye edilir.

7 Mart 2023 Günlük Burç Yorumu! Koçlar sakın başkasıyla uğraşmayın! Kimseyle değil kendinizle ilgilenin!

AKREP BURCU

İş hayatınızda kendinize güven duyun. Kendinize zaman ayırın. Bu hafta sezgilerinizi sorgulayın. Kendinize zaman ayırın, hobiler edinin. Sezgileriniz sizi koruyacak. Size haksızlık eden kişileri umursamayın. Sosyal ilişkilerinize dikkat edin. Tedbirli olun. Risk almayın ve kavga etmeyin. Olumsuz düşünmeyin.

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