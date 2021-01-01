7302 nitelik kodu nedir, ne anlama geliyor? 7302 özel şart nedir?

Her yıl yüz binlerce kişi devlet kurumlarında memur olabilme hayaliyle önlerindeki ilk engel olan KPSS sınavına giriyor. KPSS sonuçları ÖSYM tarafından açıklanır açıklanmaz ardından tercih kılavuzunun yayımlanır ve adaylar kılavuza göre atanmak istedikleri kadroları inceler. Her kadronun yan kısmında nitelik kodları olur. Bu kodlardan bir tanesi de 7302 nitelik kodudur. Peki; KPSS 7302 nitelik kodu nedir, ne demek? 7302 Nitelik kodu ne anlama geliyor?

7302 NİTELİK KODU NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Resmi Gazete’ni 18.07.1997 tarihli 23053. sayısında yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 75 inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni bir sistem öngörülmüş ve geçtiğimiz yıl itibariyle yeni bir sisteme geçildi. Bu nedenle Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme işlemlerinde ilan edilen Şoför kadrolarının karşısında yeni sistemde yer alan sürücü belgelerine yer verildi.

Mezkur Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve sahibine römork takarak araç kullanma yetkisi veren sürücü belgeleri veya sürücü sertifikalarının yeni sınıf sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sırasında yeni sınıfına ilave olarak “E” ibaresinin ekleneceği belirtildiğinden, B sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları BE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, C sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları CE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları DE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D1 sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları D1 E sınıfı sürücü belgesine sahip olanların da tercih edebilmeleri mümkün hale geldi.

7302 ÖZEL ŞART NEDİR?

KPSS yerleşmesinde ilk kez 181 kadro için 7302 özel şart kodu getirildi. Bu kod ilk kez getirildiği ve yeni bir uygulama olduğu için de kılavuzda 7302 kodunun tüm detayları verildi. Şoför ve zabıta memuru kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan istenilen ehliyetlere uygun olarak tercih yapılması gerekiyor.