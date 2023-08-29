74 gündür kayıp olan Korhan Berzeg hakkında flaş gelişme! Köpeği eve geri döndü

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Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos'ta, aziz milletimizin istiklâlini kazanmasıyla sonuçlanacak Büyük Taaruz'u ve Atatürk'ü anmadı!"İstanbul’dan geldiği memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesinde, Doberman cinsi eğitimli köpeği ‘Tina’ ile 17 Haziran’da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ekonomist Korhan Berzeg’i (83) arama çalışmalarında 74 gün geride kaldı.
BERZEG'İN KÖPEĞİ EVE DÖNDÜ AMA KENDİSİNDEN HALA HABER YOK
Berzeg’den şu ana kadar bir haber alınamazken, köpeği Tina’nın, Armutlu Mahallesi’ndeki evinde döndüğü öğrenildi. Yetkililer köpeğin geldiğini aileye söylediklerini, ailenin de Gönen’e gelmek üzere İstanbul’dan yola çıktığını belirtti.
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