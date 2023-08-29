74 gündür kayıp olan Korhan Berzeg hakkında flaş gelişme! Köpeği eve geri döndü Köpeği ile evden çıkan bir daha geri dönmeyen 74 gündür tüm aramalara rağmen bir haber alınamayan ünlü ekonomist Korhan Berzeg hakkında flaş gelişme yaşandı.