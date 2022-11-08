8 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Aslan, yardım istemesini bil, Terazi, beklediğin haberler geliyor!

Günlük burç 8 Kasım 2022 Salı yorumları meraklıları tarafında araştırılmaya devam ediyor. Bugün burçlar bize neler söylüyor. Hangi burcu neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor?

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8 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Aslan, yardım istemesini bil, Terazi, beklediğin haberler geliyor! 1

Günlük burç yorumlarına göre 8 Kasım 2022 gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

8 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Aslan, yardım istemesini bil, Terazi, beklediğin haberler geliyor! 2

SEVGİLİ KOÇ; Bugün kendinin geçmişte yaptığın şeylerin pişmanlığı ile boğuşurken bulabilirsin. Çok fazla düşünmemeye ve olayları irdelememeye bak. Çevrendekilere karşı daha ılımlı bir şekilde yaklaşman gereken günlerdesin. Sana iyi geleceğini düşündüğün şeylerle vaktini geçirmeye çalış.

SEVGİLİ BOĞA; Güne günlerdir devam eden kafa karışıklığını sonuçlandırarak başlayabilirsin. Bugün alacağın kararlar senin bundan sonra hayatının şekillenmesinde büyük bir rol oynayacak. Kendin için iyi olanı bir şekilde seçmeye çalış. Etraftan gelip de moralini bozacak her türlü konuşmaya karşı kulaklarını kapatmaya çalış.

SEVGİLİ İKİZLER; Sabaha alacağın güzel bir haberle başlayacaksın. Uzun zamandır hayalini kurduğun şeyler yavaş yavaş gerçekleşmeye başlıyor. Sen yine de kendini tutmalı ve çok fazla açılmamalısınız. Maddi konularda eline bir para geçişi olabilir. İyi bir şekilde değerlendirmeye çalış.

SEVGİLİ ASLAN; Kendini iyi hissetmek ve kafanı toparlamak için bugün yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilirsin. Günlerdir devam eden iç sıkıntıların için sevgisinden emin olduğun kişilerin yardımını iste. İçinde tutarak hiçbir problemin sonuca ulaşmadığını anlamalısın. Parasal konularda dikkatli olmalısın.

SEVGİLİ YENGEÇ; Kendini bir denizin ortasında yapayalnız hissedeceğin bir gün. Elini neye atsan yarım kalmaya müsait. İç sıkıntıların ve sürekli başa saran problemlerin için yardım istemeyi bilmelisin. Değer görmediğini hissedip günlerini kötü bir şekilde geçirme. Çevrende seni seven ve değer veren insanların farkına var.

SEVGİLİ BAŞAK; Bugün aile içinde yaşanacak olan birtakım konuşmalardan sonra günün hiç beklemediğin şekilde güzel geçebilir. İş hayatında da devam eden problemlerin varsa eğer bugün bazı konuşmalardan sonra çözülecek. Haberini beklediğin yerler çok yakında sana ulaşacak. İyi bir şekilde düşünüp ne yapmak istediğine karar ver.

SEVGİLİ TERAZİ; Günlerdir beklediğin telefon bugün sana ulaşacak. Kendine günleri zehir ettiğin, ne yaparsam yapayım olmaz dediğin şeyler tam ümidi kestiğin anda sana gelecek. Heyecanını ve mutluluğunu paylaşmaktan çekinme. Kendini iyi bir şekilde ifade et ve yaşanacak olan bazı olumsuz durumlara karşı sesini çıkar.

SEVGİLİ AKREP; Bugün kendini yorgun ve bitkin hissedebilirsin. İş hayatında devam eden ancak bir sonuca ulaşmayan problemler için bir büyüğünden gelecek olan tavsiyeler sonrası sesini çıkaracaksın. Kendi öz değerinin farkına var küçük meselelerle kendini yiyip bitirmeye son ver. Her şey hayal ettiğin gibi olabilir.

SEVGİLİ YAY; Güne enerjik bir şekilde başlayacaksın. Alacağın haberler ve bir mesaj sonrası için kıpır kıpır olabilir. İş hayatında hayalini kurduğun bazı şeylerin haberini almaya başlayacağın bir gündesin. Kendini hayallerini yaşarken bulacaksın. Aile içinde alacağınız bir haber sonrası herkesin keyfi ve mutluluğu iki katına çıkacak.

SEVGİLİ OĞLAK; Sabahın ilk saatlerinden itibaren gündeminde ailen olacak. Devam eden bazı problemlerden dolayı elini taşın altına koyup bir şeyler yapman gerekecek. Sen adım attıkça çözülmez dediğin ne varsa bir bir çorap söküğü gibi gelecek. Aşk hayatında yaşadığın dalgalı dönem bugün yapacağın bazı konuşma sonrası sona erebilir.

SEVGİLİ KOVA; Kendini kaybolmuş gibi hissettiğin bir gün yaşayacaksın. Uzun zamandır devam eden problemlerin tekrar başa sarabilir. Sabırlı olmalı ve çözüm aramalısın. Seni senden başka düşünen kimsenin olmadığı duygusuna kapılma. Her şeyin hayalinin dışında gerçekleşeceği bir gün. Derin bir nefes al ve bitmesini bekle.

SEVGİLİ BALIK; Günün ilk saatlerinden itibaren sağlık sorunların baş gösterebilir. Her şeyin üst üste geldiği bu dönemde ortaya çıkacak olan rahatsızlığın senin biraz yıpranmana sebep olabilir. Dinlenmeye ve sana iyi gelecek şeyleri yapmaya çalış. Aile içinde yaşanan tartışmalara dahil olmamalısın.

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