Koronavirüs salgınında günlük vaka sayılarının 3,5 ay sonra yeniden 1700'lü rakamlara çıkmasının ardından yeni tedbirlerin alınması gündeme geldi. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine "Kovid-19 tedbirleri " konulu ek genelge gönderildi. Genelge kapsamında meskenler yerler hariç maske takmak Türkiye genelinde zorunlu oldu.Bu kapsamda 81 ilde maske takmak zorunlu mu? Nerelerde maske takmak zorunlu? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

81 İLDE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

İçişleri Bakanlığının yeni koronavirüs genelgesine göre 81 ilde maske takmak zorunlu hale geldi. Genelgeye göre ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) vatandaşların istisnasız şekilde maske takması zorunlu oldu.

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NERELERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU?

Bakanlığın genelgesine göre şu yerler maske takmak zorunlu olacak:

- Kamuya açık alanlar

- Cadde

- Sokak

- Park

- Bahçe

- Piknik alanları

- Sahiller

- Toplu taşıma araçları

- İş yerleri

- Fabrikalar

İçişleri Bakanlığından yeni genelge: Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Bakanlığın genelgesine göre Türkiye genelinde maske takmak zorunlu olduğu için bütün illerimizdeki vatandaşlar maske takacak.

Adana

Konya

Adıyaman

Kütahya

Afyon

Malatya

Ağrı

Manisa

Amasya

Kahramanmaraş

Ankara

Mardin

Antalya

Muğla

Artvin

Muş

Aydın

Nevşehir

Balıkesir

Niğde

Bilecik

Ordu

Bingöl

Rize

Bitlis

Sakarya

Bolu

Samsun

Burdur

Siirt

Bursa

Sinop

Çanakkale

Sivas

Çankırı

Tekirdağ

Çorum

Tokat

Denizli

Trabzon

Diyarbakır

Tunceli

Edirne

Şanlıurfa

Elazığ

Uşak

Erzincan

Van

Erzurum

Yozgat

Eskişehir

Zonguldak

Gaziantep

Aksaray

Giresun

Bayburt

Gümüşhane

Karaman

Hakkari

Kırıkkale

Hatay

Batman

Isparta

Şırnak

Mersin

Bartın

İstanbul

Ardahan

İzmir

Iğdır

Kars

Yalova

Kastamonu

Karabük

Kayseri

Kilis

Kırklareli

Osmaniye

Kırşehir

Düzce

Kocaeli