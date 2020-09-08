81 ilde maske takmak zorunlu mu? Nerelerde maske takmak zorunlu?
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin Valiliklerine "Kovid-19 tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Genelge kapsamında maske takma zorunluğu getirildi. Bu kapsamda 81 ilde maske takmak zorunlu mu? Nerelerde maske takmak zorunlu? sorularının cevabı merak ediliyor. İşte detaylar...
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayılarının 3,5 ay sonra yeniden 1700'lü rakamlara çıkmasının ardından yeni tedbirlerin alınması gündeme geldi. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine "Kovid-19 tedbirleri " konulu ek genelge gönderildi. Genelge kapsamında meskenler yerler hariç maske takmak Türkiye genelinde zorunlu oldu.Bu kapsamda 81 ilde maske takmak zorunlu mu? Nerelerde maske takmak zorunlu? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...
81 İLDE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?
İçişleri Bakanlığının yeni koronavirüs genelgesine göre 81 ilde maske takmak zorunlu hale geldi. Genelgeye göre ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) vatandaşların istisnasız şekilde maske takması zorunlu oldu.
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NERELERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU?
Bakanlığın genelgesine göre şu yerler maske takmak zorunlu olacak:
- Kamuya açık alanlar
- Cadde
- Sokak
- Park
- Bahçe
- Piknik alanları
- Sahiller
- Toplu taşıma araçları
- İş yerleri
- Fabrikalar
İçişleri Bakanlığından yeni genelge: Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER
Bakanlığın genelgesine göre Türkiye genelinde maske takmak zorunlu olduğu için bütün illerimizdeki vatandaşlar maske takacak.
Adana
Konya
Adıyaman
Kütahya
Afyon
Malatya
Ağrı
Manisa
Amasya
Kahramanmaraş
Ankara
Mardin
Antalya
Muğla
Artvin
Muş
Aydın
Nevşehir
Balıkesir
Niğde
Bilecik
Ordu
Bingöl
Rize
Bitlis
Sakarya
Bolu
Samsun
Burdur
Siirt
Bursa
Sinop
Çanakkale
Sivas
Çankırı
Tekirdağ
Çorum
Tokat
Denizli
Trabzon
Diyarbakır
Tunceli
Edirne
Şanlıurfa
Elazığ
Uşak
Erzincan
Van
Erzurum
Yozgat
Eskişehir
Zonguldak
Gaziantep
Aksaray
Giresun
Bayburt
Gümüşhane
Karaman
Hakkari
Kırıkkale
Hatay
Batman
Isparta
Şırnak
Mersin
Bartın
İstanbul
Ardahan
İzmir
Iğdır
Kars
Yalova
Kastamonu
Karabük
Kayseri
Kilis
Kırklareli
Osmaniye
Kırşehir
Düzce
Kocaeli