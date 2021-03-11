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  3. 84 yaşındaki kadının karnından ameliyatla 20 santimetrelik tümör alındı

84 yaşındaki kadının karnından ameliyatla 20 santimetrelik tümör alındı

Denizli'de 84 yaşındaki kadın karın ağrısıyla gittiği hastanede karnında 20 santimetrelik tümör olduğunu öğrendi. Tümörün çıkarılması için ameliyata alınan kadın sağlığına kavuştu.

84 yaşındaki kadının karnından ameliyatla 20 santimetrelik tümör alındı

Denizli'de meydana gelen olayda 84 yaşındaki Sıdıka Karadağ karın ağrısı sebebiyle gittiği Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde karnında nadir görülen 20 santimetrelik tümör olduğunu öğrendi. Yapılan muayenede yaşlı kadının karnındaki tümörün göbeğinden dışarı doğru sarktığı belirlendi.

KALIN VE İNCE BAĞIRSAĞINA ZARAR VERMİŞ

Muayene sonucu ameliyata kaldırılan kadın sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nazmi Yaşar Sayım, meslek hayatında nadiren gördüğü tömörün yaşlı kadının kalın ve ince bağırsağının bir kısmına zarar verdiğini ve bunların da ameliyatla alındığını söyledi. 

84 yaşındaki kadının karnından ameliyatla 20 santimetrelik tümör alındı

"DEV TÜMÖR KARIN DIŞINA TAŞMIŞTI"

Ameliyatın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirten Dr. Sayım, “84 yaşındaki hastamız bize geldiğinde karında ağrı, şişlik ve ciltten akıntı şikayeti vardı. Ciddi anlamda kan değerleri düşüktü. Hastamızı muayene ettiğimizde karnında yaklaşık 20 santimetre civarında dev boyutta kitle ile karşılaştık. Benimde hekimlik hayatımda nadiren gördüğüm bir durum. Ciltten dışarıya yani karın dışına taşmıştı dev bir tümör. Hasta ve yakınlarıyla konuyu aktardığımızda ameliyat olması gerektiğini söyledik. Büyük oranda tümör olmasına rağmen hasta yakınları kabul etti ve ameliyata aldık. Ameliyatta da bu tümörü yakından görme fırsatımız oldu. Kalın barsak ve ince barsağın bir kısmını içine almış bir durumdaydı. İçine aldığı barsak kısımlarını da zarar görmeyecek şekilde ekip arkadaşlarımla birlikte başarılı bir şekilde çıkardık. Bugün hastamızı ameliyatımızın 7. günü ve sağlıkla evinize gönderiyoruz. Hiçbir yan etkiyle karşılaşmadık. Bu ameliyat sırasında da en başta ekibim olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

84 yaşındaki kadının karnından ameliyatla 20 santimetrelik tümör alındı

Sağlığına kavuşan 84 yaşındaki Sıdıka Karadağ, “İyiyim ağrım sızım yok, daha iyi olmaya çalışıyorum. Nazmi Bey’i uzun yıllar tanırım, alanında iyi olduğunu bildiğim için ağrılarım artınca kendisine geldim” dedi.

"YEMESİ İÇMESİ YÜRÜMESİ İYİ"

Oğlu Gültekin Karadağ ise “Safra kesesi için gelmiştik. 1 aydan beri ağrısı vardı. Geldik ve doktorumuzu bulduk. Ameliyatımız başarılı bir şekilde geçti. Şuanda kendisi, yemesi, içmesi ve yürümesi iyi. Cerrahi Hastanesi’nin personellerine, doktorlarına ve hemşerilerine teşekkür ederim” diye konuştu.

84 yaşındaki kadının karnından ameliyatla 20 santimetrelik tümör alındı

 

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