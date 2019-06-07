9 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı

Olay, dün öğle saatlerinde, Çankaya ilçesine bağlı Öveçler Mahallesi'nde gerçekleşti. Markete alışveriş yapmak için gelen P.P., o sırada kasadaki personele aldığı ekmeğin parasını ödeyen 9 yaşındaki kız çoıcuğunu dudağından öptü. P.P., ardından 9 yaşındaki küçük kızı yanına alıp, marketten ayrıldı. Market çalışanı, polise ihbarda bulundu. İhbarın ardından markete gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Görüntülerden yola çıkan ekipler, P.P.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. P.P.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

KONUYLA İLGİLİ TAHKİKATA BAŞLANILDI

İl Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Çankaya ilçesinde bir markette kız çocuğunun cinsel istismara uğradığına ilişkin Müdürlüğümüze yapılan ihbar ile bazı sosyal medya ve basın-yayın organlarındaki paylaşımlar üzerine; Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince şüpheli P. P. isimli şahıs yakalanmış olup, konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır" denildi.