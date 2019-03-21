ABD Başkanı Trump'tan skandal İsrail açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri için Twitter'dan tepki çekecek bir açıklama yaptı. Trump, "52 yılın ardından ABD için Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tamamen kabul etmenin zamanı gelmiştir" dedi. Trump, Golan Tepeleri'nin İsrail devleti ve bölgesel istikrar açısından kritik anlamda stratejik ve güvenlik önemi bulunduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Trump, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

NETANYAHU'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Twitter'dan Trump'a teşekkür etti.

Netanyahu, "İran'ın İsrail'i imha etmek için Suriye'yi bir platform olarak kullanmaya çalıştığı bir dönemde, Başkan Trump cesurca Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyor. Teşekkürler Başkan Trump" yazdı.