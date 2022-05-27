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ABD ekonomisinde tehlike çanları çalıyor! Ekonomide daralma devam ediyor...

ABD Ticaret Bakanlığı ekonomiye dair yeni verileri paylaştı. Açıklanan verilere göre, ABD ekonomisinin yüzde 1,5 daraldığı görüldü.

ABD ekonomisinde tehlike çanları çalıyor! Ekonomide daralma devam ediyor...

ABD'nin ekonomisinde tehlike çanları çalmaya devam ediyor. ABD Ticaret Bakanlığı, ülkenin ekonomisine ilişkin detaylı verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre, ABD ekonomisinin 2022 yılı ilk çeyrek daralma verisi yüzde 1,4'ten yüzde 1,5 seviyesine revize edildiği bilgilerine ulaşıldı.

ABD ekonomisinde tehlike çanları çalıyor! Ekonomide daralma devam ediyor...

EKONOMİK DARALMA REVİZE EDİLDİ

Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olan ABD'de ekonomik daralma sürüyor. ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ABD ekonomisinin birinci çeyrek büyüme verisi yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,4 daralmadan yüzde 1.5 daralmaya revize edildi. Ülkenin ekonomisi böylelikle, 2020 yılının ikinci çeyreğinden bu yana ilk kez daraldı.

ABD ekonomisinde tehlike çanları çalıyor! Ekonomide daralma devam ediyor...

Ekonomik daralmada dış ticaret açığının genişlemesi ve ithalatın artması etkili olan sebepler arasında yer alıyor.

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