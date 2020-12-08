ABD Gıda ve İlaç Dairesi kötü haberi duyurdu: Kovid-19 aşısı sonrası öldü

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi'nden yapılan açıklama yapıldı.

BioNTech-Pfizer'in ürettiği aşının iki dozunun uygulandığı, obezite sınır çizgisinde ve damar sertleşmesi olan bir kişinin aşı olmasının üzerinden üç gün geçtikten sonra öldüğü kaydedildi.

ÖLÜM NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi'nden yapılan açıklamada hayatını kaybeden kişinin vefatının nedenine ilişkin bilgiye ise yer verilmedi.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ GIDA VE İLAÇ DAİRESİ'NİN YAYIMLADIĞI BELGE

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi bugün söz konusu açıklama öncesi yayımladığı belgede (FDA) Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının denemelerine katılan 38 bin kişiden alınan verilerde belirli bir güvenlik kaygısı olmadığını açıkladı.

Kuruluş, aşının ikinci dozunun vurulmasından sonra iki ay boyunca izlenen deneklerde "iyi bir güvenlik profilinin görüldüğünü ve acil kullanım onayını engelleyecek herhangi bir belirli güvenlik kaygısının tespit edilmediğini" vurguladı.

Belge, FDA'nın danışma komitesinin acil kullanım onayı için yapacağı toplantıdan iki gün önce yayımlandı ve belge kuruluşun aşıya yeşil ışık yakmaya niyetli olduğunu gösteriyor.

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, iki dozda yapılan aşının yüzde 95 etkili olduğunu ve büyük bir güvenlik kaygısının bulunmadığını gösteren verileri geçen ay FDA'e sunmuştu.

FDA'in açıklamasını yorumlayan Tufts Tıp Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nün Başhekimi Dr. Helen Boucher Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "İyi haber sürecin çok önemli bir parçasının tam da olması gerektiği geçirilmesi" dedi.

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