ABD'de bir yolcu, çıkan tartışma nedeniyle öfkelenerek uçaktan atladı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) United Express'a ait uçak kalkışa hazırlandığı esnada korkunç bir olaya sahne oldu.

HER ŞEY BİR ANDA OLDU

Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) olaya ilişkin yapılan açıklamada, yerel saatle 19.10 sıralarında uçakta bir tartışma yaşandığı ve sinirlenen yolcunun uçağın kapısını açıp acil durum kaydırağını etkinleştirdiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tartışma sırasında şans eser uçağın henüz taksi konumunda ilerlediği için uçaktan atlayan yolcunun yaralı kurtulduğu öğrenildi. Yolcu hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.