ABD'de doğa olayları bitmiyor! Mississippi'den sonra Arkansas eyaletini de hortum vurdu!

Amerika'da son zamanlarda yaşanan kasırga ve horumlar birçok eyalette yıkıma neden oldu. Mississippi, İlliones ve Arkansas eyaletlerinde yaşanan hortum felaketinden sonra onlarca kişi öldü. Joe Biden ise Mississipi eyaletine ziyarette bulundu.

YAYINLAMA
Google News
ABD'de doğa olayları bitmiyor! Mississippi'den sonra Arkansas eyaletini de hortum vurdu!

ABD, son günlerde yaşanan hortum felaketleriyle mücadele ediyor. Ülkenin bazı eyaletlerinde büyük yıkımlara neden olan hortum bu kez de Arkansas eyaletinin en büyük kenti Little Rock ve çevre kasabalarda etkili oldu. Hortum nedeniyle çok sayıda binanın çatısında ve duvarlarında hasar meydana gelirken, ağaçlar yerinden söküldü, araçlar ve elektrik hatları devrildi. 70 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Little Rock kentinden yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki Wynne kasabasında 4, North Little Rock kentinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Eyalet Valisi Sarah Huckabee Sanders, acil durum hal ilan edildiğini duyurdu.


ILLİNOİS’TE FIRTINA NEDENİYLE KONSER SALONUNUN ÇATISI ÇÖKTÜ

Illinois eyaletine bağlı Belvidere'de ise yaklaşık 260 kişinin “Morbid Angel” müzik grubunun konseri için bulunduğu Apollo Theater'ın çatısı şiddetli fırtınanın etkisiyle çöktü. İtfaiye yetkilisi Shawn Schadle, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5’i ağır 28 kişinin yaralandığını açıkladı. Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanında ise bazı uçuşlar iptal edildi.

ABD'de doğa olayları bitmiyor! Mississippi'den sonra Arkansas eyaletini de hortum vurdu!

IOWA EYALETİ'DE HORTUMLA MÜCADELE EDİYOR

Iowa eyaletinin Keota kasabasında çıkan hortumlar ise yoldan geçen bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tennessee eyaletine bağlı Covington kentinde şiddetli fırtına nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrilerek yolları kapattı. Belediye Başkanı Jan Hensley, halka araç kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu. Missouri, Kentucky eyaletlerinde de şiddetli gök gürültülü fırtınaların etkili olduğu aktarıldı.

BİDEN, HORTUMUN VURDUĞU MİSSİSSİPPİ’DE

Öte yandan ABD’nin Mississippi eyaletinde geçtiğimiz hafta etkili olan hortum nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetmişti. Toplam 94 kilometre ilerleyen hortum, 1 saat 10 dakika sürerken, yaklaşık 2 bin evde hasar meydana gelmişti. ABD Başkanı Joe Biden taziyelerini sunmak ve federal yardım sözü vermek için Cuma günü eyaleti ziyaret etti.

ABD'de doğa olayları bitmiyor! Mississippi'den sonra Arkansas eyaletini de hortum vurdu!

İlgili Haberler
Miçotakis'in ilginç seçim vaadi: "Türk-Yunan sınırı tamamen duvarla örülecek"
Miçotakis'in ilginç seçim vaadi: "Türk-Yunan sınırı tamamen duvarla örülecek"
Pakistan'da yardım dağıtımında izdiham yaşandı! Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi!
Pakistan'da yardım dağıtımında izdiham yaşandı! Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi!
Süt vermemek için uyumuş numarası yapan İnek görenleri hayrete düşürdü!
Süt vermemek için uyumuş numarası yapan İnek görenleri hayrete düşürdü!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Miçotakis'in ilginç seçim vaadi: "Türk-Yunan sınırı tamamen duvarla örülecek"
Miçotakis'in ilginç seçim vaadi: "Türk-Yunan sınırı tamamen duvarla örülecek"
Pakistan'da yardım dağıtımında izdiham yaşandı! Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi!
Pakistan'da yardım dağıtımında izdiham yaşandı! Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi!
Süt vermemek için uyumuş numarası yapan İnek görenleri hayrete düşürdü!
Süt vermemek için uyumuş numarası yapan İnek görenleri hayrete düşürdü!
Çin, ilk kez bir ABD şirketini hedef aldı, çip üreticisi Micron hakkında siber güvenlik soruşturması başlattı
Çin, ilk kez bir ABD şirketini hedef aldı, çip üreticisi Micron hakkında siber güvenlik soruşturması başlattı
Son Haberler
Trafo bomba gibi patladı! 2 kişi ise yaralandı!
Trafo bomba gibi patladı! 2 kişi ise yaralandı!
Konut kiracısı bir vatandaş Din İşleri Yüksek Kurulundan kira artışı fetva talep etti, işte o yanıt?
Konut kiracısı bir vatandaş Din İşleri Yüksek Kurulundan kira artışı fetva talep etti, işte o yanıt?
YSK Başkanı adayların pusula sırası için kura çekimi gerçekleştirdi!
YSK Başkanı adayların pusula sırası için kura çekimi gerçekleştirdi!
Bankalardan kredi çekemeyenler dikkat! Kredi notunu yükseltmenin tek yolu burada: Bankalar kredi vermek için sıraya girecekler!
Bankalardan kredi çekemeyenler dikkat! Kredi notunu yükseltmenin tek yolu burada: Bankalar kredi vermek için sıraya girecekler!
Almanya'da iş gücü açığına yeni çözüm! Almanya Nitelikli Göçmen Yasasını onayladı!
Almanya'da iş gücü açığına yeni çözüm! Almanya Nitelikli Göçmen Yasasını onayladı!
Hindistan'da tapınaktaki kuyuya düşerek ölenlerin sayısı 35'e yükseldi, 16 kişi yaralandı
Hindistan'da tapınaktaki kuyuya düşerek ölenlerin sayısı 35'e yükseldi, 16 kişi yaralandı
Çok Okunanlar
Örfiye isminin anlamı nedir, Örfiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Örfiye isminin anlamı nedir, Örfiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mağrur isminin anlamı nedir, Mağrur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mağrur isminin anlamı nedir, Mağrur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gözlem isminin anlamı nedir, Gözlem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gözlem isminin anlamı nedir, Gözlem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nudiye isminin anlamı nedir, Nudiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nudiye isminin anlamı nedir, Nudiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaban arıları insanlara saldırdı! Meksika'da bir kişi yaşamını yitirdi!
Yaban arıları insanlara saldırdı! Meksika'da bir kişi yaşamını yitirdi!
Dünya'da nadir bulunan Sonsuz pembe elması satışa sunuldu!
Dünya'da nadir bulunan Sonsuz pembe elması satışa sunuldu!
Yorumlananlar
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"