ABD’de koronavirüsten dolayı ölenlerin sayısında artış!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra çok sayıda ülkeye sıçrayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) merkezi Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Yetersiz önlemler ve sağlık kuruluşlarının da yetersiz olması bu ölümlerin artmasında temel etken oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde son olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini aştı.

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