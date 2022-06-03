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ABD'den 71 şirkete daha yaptırım! Kara listedeki şirket sayısı 1300'ü aştı!

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya ve Belarus’tan 71 şirkete, ABD yapımı donanım ve teknolojilere erişime kısıtlama getirdiğini açıkladı. ABD, son olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova da dahil üst düzey Rus yetkililere ve şirketlere yaptırım uyguladığını duyurmuştu.

ABD'den 71 şirkete daha yaptırım! Kara listedeki şirket sayısı 1300'ü aştı!

Beyaz Saray, yaptırım uygulanan şirket ve şahıslara yönelik açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, “ABD Ticaret Bakanlığı, Rus ordusunun, saldırganlığını sürdürmek ve güç kullanmak için ihtiyaç duyduğu teknolojileri ve diğer kalemleri alma fırsatını kısıtlamaya devam ediyor. Yeni kısıtlama, Rusya ve Belarus’tan 71 şirketin, kuruluşlar listesine dahil ediyor. Bu da onları ABD yapımı ürünler veya ABD teknolojileri ya da yazılımın kullanılarak elde edilen yabancı menşeili ürünler alma fırsatından mahrum bırakıyor” ifadeleri yer aldı.

ABD'den 71 şirkete daha yaptırım! Kara listedeki şirket sayısı 1300'ü aştı!

KARA LİSTEDEKİ KURUM SAYISI ARTTI

Alınan kararların Ukrayna’ya yönelik sebepsiz savaş başlattığı için Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar listesini genişlettiği” belirtildi. ABD’nin ‘kara listesine’ toplamda bin 300’den fazla kişi ve şirketin dahil edildiği duyuruldu.

ABD'den 71 şirkete daha yaptırım! Kara listedeki şirket sayısı 1300'ü aştı!

ABD'den 71 şirkete daha yaptırım! Kara listedeki şirket sayısı 1300'ü aştı!

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