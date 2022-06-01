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ABD polisinden kan donduran hareket! Hamile kadına ateş açtılar!

ABD'de yaşanan ırkçı saldırılar devam ediyor. Alınan bilgilere göre, ABD polisi hamile ve silahsız bir kadına 5 el ateş etti.

ABD polisinden kan donduran hareket! Hamile kadına ateş açtılar!

ABD polisi tarafından ırkçı saldırıya uğrayan hamile kadının yanında 3 çocuğu olduğu öğrenildi. Hamile kadının polise silahı olmadığını göstermek için ellerini havaya kaldırdığı daha sonra dehşeti yaşayan hamile kadının, “Hamileyim beni vurmayın” diye bağırdığı bilgisine ulaşıldı.

ABD polisinden kan donduran hareket! Hamile kadına ateş açtılar!

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

ABD’nin Missouri eyaletinde polis, bir araba hırsızlığı vakası için takip yaparken siyah bir kadını tam 5 el ateş ederek vurdu ve kelepçeleyip götürdü. Olay anına tanık olan birinin verdiği ifade ise adeta dehşete düşürdü. Silahsız kadının vurulma anı sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan video sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir tepki topladı.

ABD polisinden kan donduran hareket! Hamile kadına ateş açtılar!

Geçen cuma günü gerçekleşen olayın her anına tanık olan bir kişi verdiği ifadede kadının silahsız olduğunu ve polisin de bunu bilmesine rağmen kadına ateş etmeye devam ettiğini söyledi.

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