ABD’den Putin’e rest! Ukrayna’ya silah yağdı! Putin'den tehdit gecikmedi

Resmi ajans Ria Novosti, işgalin ardından Rus kanallarının yayın yaptığı televizyon kulesinin bir süre devre dışı kaldığını açıkladı. 'Savaş', 'işgal', 'saldırı' ve 'istila' gibi kelimeleri bile kullanmanın yasak olduğu Rus televizyonları, geçen haftadan bu yana Hersonlulara Moskova'nın propogandasını yapıyordu. Hafta içinde Putin'in tıpkı el koyduğu Kırım'da olduğu gibi Herson'da da referanduma hazırlandığı yönünde haberler yer almıştı.

“YILDIRIM HIZIYLA YANIT VERECEĞİZ”

Rus lider Vladimir Putin ise, Ukrayna'ya silah gönderen ABD ve müttefiklerine sinirlendi. Putin, savaşa dışarıdan müdahale etmeye çalışan ülkelere “Yıldırım hızıyla yanıt vereceklerini” açıklayarak "Elimizde kimsenin aşık atamayacağı araçlar var. Ve bunu hava atmak için söylemiyoruz, gerekirse bunları kullanırız" diye konuştu.

SİLAH YARDIMLARI ARTIRILDI

Salı günü Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde bir araya gelen ABD ve 40 müttefiki, Ukrayna'ya ağır silah yardımını artırmaya karar verdi. Bu hafta Almanya Ukrayna'ya 50 adet hava savunma tankı vereceğini, İngiltere de Brimstone deniz füzeleri göndereceğini duyurdu.

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