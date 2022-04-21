İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'dan AK Parti'ye geçen İsmail Ok için çirkin sözler:" Bilardo topu gibi layık olduğu deliğe düşmüş!"Van’da feci kaza: 3’ü ağır 13 yaralı!Karam ile ortalığı kasıp kavuran Hakan Peker'in sarışın sevdası! 19 yaş küçük sevgilisi Hande Ertekin ile sarmaş dolaş yakalandı!ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 21 Nisan 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeAskerdeki sevgiliyi aldatmaya "Cinsel ihtiyaç" dedi! Çocuk yapanlara hakaret etti! Sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Seks manyağı oldunuz iyice"Son dakika | Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin'e bildirdi: Mariupol kenti ele geçirildiResmi Gazete’de yayımlandı: Süt ve kremada yeni karar alındı!Son dakika! TÜGVA ofisine bombalı saldırı! İşte ilk görüntüler!Cahilliğin sonu yok! Esra Ezmeci’ye gelen soru pes dedirtti! “Evli adamlayım karımla seks yok demişti karısı hamile kalmış spermimi çalmış dedi”Ahmet Hakan'dan "Cumhurbaşkanını seviyorum ama AK Partili değilim" diyen Tanju Çolak'a olay sözler: Hayatımda duyduğum en tutarsız söylemdir
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Son dakika | Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin'e bildirdi: Mariupol kenti ele geçirildi

Son dakika | Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin'e bildirdi: Mariupol kenti ele geçirildi

Son dakika... Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın Mariupol kentinin ele geçirildiğini Devlet Başkanı Putin'e iletti.

Son dakika | Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin'e bildirdi: Mariupol kenti ele geçirildi

Son dakika... 24 Mart'tan bu yana devam eden Rusya - Ukrayna savaşından kritik bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Putin'ê Mariupol kentinin ele geçirildiğini ileti.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu," Azoystal çelik fabrikasında bulunan 1478 Ukrayna askeri teslim oldu, hala 2 bin asker bulunuyor " dedi. 

BASKIN YAPILMASIN TALİMATI

Putin'in askerlerin bulunduğu çelik fabrikasına baskın yapılmamasını söylediği, orduya ise bekleme talimatı verdiği kaydedildi.

PUTİN'DEN ASKERE CAN GÜVENLİĞİ GARANTİSİ

Putin, Ukraynalı askerlere can güvenliği ve saygılı bir muamele göreceklerini garanti etti. 

{TITLE_STRIP}Rusya kruvazörün intikamını Kiev’den aldı! Kiev’i kara bulutlar sardı

{TITLE_STRIP}Son dakika | Rusya'dan açıklama! Ukrayna’nın vurduğu Moskova kruvazör gemisi battı'

{TITLE_STRIP}Litvanya'dan çarpıcı açıklama: "Ukrayna'nın vurduğu Rusya'ya ait gemideki 54 kişiyi Türk gemisi kurtardı"

{TITLE_STRIP}Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin'den dünyaya soğuk duş! Ukrayna'yı zor günler bekliyor: "Operasyon başarıya ulaşana kadar devam edeceğiz"

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT