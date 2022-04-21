Son dakika | Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin'e bildirdi: Mariupol kenti ele geçirildi

Son dakika... 24 Mart'tan bu yana devam eden Rusya - Ukrayna savaşından kritik bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Putin'ê Mariupol kentinin ele geçirildiğini ileti.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu," Azoystal çelik fabrikasında bulunan 1478 Ukrayna askeri teslim oldu, hala 2 bin asker bulunuyor " dedi.

BASKIN YAPILMASIN TALİMATI

Putin'in askerlerin bulunduğu çelik fabrikasına baskın yapılmamasını söylediği, orduya ise bekleme talimatı verdiği kaydedildi.

PUTİN'DEN ASKERE CAN GÜVENLİĞİ GARANTİSİ

Putin, Ukraynalı askerlere can güvenliği ve saygılı bir muamele göreceklerini garanti etti.

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