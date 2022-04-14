Litvanya'dan çarpıcı açıklama: "Ukrayna'nın vurduğu Rusya'ya ait gemideki 54 kişiyi Türk gemisi kurtardı"

Litvanya, çarpıcı bir açıklama yaptı. Açıklamalara göre, Ukrayna tarafından vurulan Rusya'ya ait, Moskova isimli kruvazördeki 54 kişinin, Türk gemisi tarafından kurtarıldığını duyurdu. Geminin vurulmasına ilişkin yaşanan gelişme, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde deniz cephesindeki en sıcak gelişme olarak yorumlanması dikkat çekti.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

Ukrayna'nın güney askeri komutanlığı, Neptün füzesiyle vurdukları Rusya'ya ait Moskova adlı kruvazör gemisinin batmaya başladığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı konuya dair açıklama yaptı. Rusya'ya ait "Moskova" kruvazör gemisinde çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak ettiğini ve ağır hasar meydana geldiğini bildirmişti.

"GEMİDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Rusya Savunma Bakanlığı ise bugünkü açıklamasında geminin yüzer durumda olduğu bilgisini vererek, "Gemideki yangın kontrol altına alındı. Mühimmat patlamaları durduruldu. Ana roketler hasar görmedi" açıklamalarını yaptı.

Kruvazör mürettebatının Rus Karadeniz filosunun bölgedeki diğer gemilerine tahliye edildiği aktarılan açıklamada, geminin limana çekilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

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