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Rusya ve Ukrayna savaşı et fiyatlarını da etkiledi! Son 32 yılın en yüksek fiyatları

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Rusya ve Ukrayna savaşının et fiyatlarını olumsuz etkilediğini açıkladı. Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre, et fiyatları son 32 yılın en yükseklerinde seyir ediyor.

Rusya ve Ukrayna savaşı et fiyatlarını da etkiledi! Son 32 yılın en yüksek fiyatları

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Rusya ve Ukrayna’nın et fiyatlarını da olumsuz etkilediğini duyurdu. Açıklanan verilere göre, et fiyatları mart ayında ortalama 159,3 puana yükseldi.

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BUĞDAY, ET VE AYÇİÇEK YAĞINDA FİYAT ARTIŞI

Et Fiyat Endeksi mart ayında yüzde 4,8 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı açıklandı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş buğday ve tahıl ürünlerini de tetikleyerek yüksek oranda fiyat artışları yaşandı.

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SAVAŞIN FİYATLARDAKİ ETKİSİ ARTIYOR

Et ürünlerinin yanı sıra, dünya buğday piyasalarındaki fiyatlar, ABD'deki mahsul koşullarına ilişkin yükselerek ay boyunca yüzde 19,7'lik bir artış olduğu görüldü. Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş, et ile birlikte ayçiçeği tohumu yağı ve süt ürünlerinin fiyatlarının artırdığı gözlemlendi.

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