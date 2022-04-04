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Ukrayna acı bilançoyu açıkladı! Rusya'nın saldırılarında 161 çocuk hayatını kaybetti, 264 çocuk yaralandı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde 161 çocuk hayatını kaybetti, 264 çocuk ise yaralandı.

Ukrayna acı bilançoyu açıkladı! Rusya'nın saldırılarında 161 çocuk hayatını kaybetti, 264 çocuk yaralandı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde 40.güne girilirken savaşın yarattığı yıkım ise sürüyor. Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre 24 Şubat'ta başlayan işgal girişiminde Rus ordularının bombardımanları sonucunda  869 eğitim kurumu hasar gördü, söz konusu kurumlardan 83'ü ise kullanılamaz hale geldi. 

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Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 161 çocuğun öldüğü, 264 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

Ukrayna acı bilançoyu açıkladı! Rusya'nın saldırılarında 161 çocuk hayatını kaybetti, 264 çocuk yaralandı Ukrayna acı bilançoyu açıkladı! Rusya'nın saldırılarında 161 çocuk hayatını kaybetti, 264 çocuk yaralandı

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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