ASAL Araştırma vatandaşlara sordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya - Ukrayna savaşındaki liderliğini CHP ve İYİ Partililerde başarılı buldu
ASAL Araştırma'nın gerçekleştirdiği çalışmaya göre vatandaşların yüzde 71.3'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya - Ukrayna savaşında yürüttüğü liderliği başarılı bulduklarını belirtti.
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Türkiye yoğun diplomasi trafiği yürüterek iki ülkenin heyetlerini İstanbul'da ağırlamış ve barış görüşmelerinde önemli bir adım atılmıştı. Bu durum Türkiye'nin dünya siyasetindeki belirleyici rolünü gözler önüne sererken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderlik dikkat çekti.
VATANDAŞLARA SORULDU
Bu konuda ASAL Araştırma ve Danışmanlık vatandaşların nabzını tuttu. 25-18 Mart tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri olan 1580 kişi ile yapılan ankette vatandaşlara "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasında ortaya koyduğu liderliği nasıl buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
Partilere göre vatandaşların verdiği cevaplar şöyle:
|Parti adı
Başarılı
|Başarısız
|Fikrim Yok
|Toplam
|AK Parti
|86,5
|7,7
|5,8
|100
|CHP
|71,0
|18,5
|10,5
|100
|MHP
|83,7
|7,6
|8,7
|100
|İYİ Parti
|75,4
|10,2
|14,4
|100
|HDP
|41,6
|38,5
|19,9
|100
|Diğer
|70,8
|17,8
|11,4
|100
|Fikrim yok /Hiçbiri
|69,8
|15,7
|14,5
|100
|Ortalama
|71,3
|16,5
|12,2
|100
CHP, İYİ PARTİ VE HDP'LİLER DE ERDOĞAN'I BAŞARILI BULUYOR
Söz konusu verilere göre CHP'li seçmenlerin yüzde 71,0'nin İYİ Partililerin yüzde 75,4'nün, HDP seçmeninin de yüzde 41,6'lık kısmının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini başarılı bulması dikkat çekti.
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