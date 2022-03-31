ASAL Araştırma vatandaşlara sordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya - Ukrayna savaşındaki liderliğini CHP ve İYİ Partililerde başarılı buldu

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Türkiye yoğun diplomasi trafiği yürüterek iki ülkenin heyetlerini İstanbul'da ağırlamış ve barış görüşmelerinde önemli bir adım atılmıştı. Bu durum Türkiye'nin dünya siyasetindeki belirleyici rolünü gözler önüne sererken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderlik dikkat çekti.

VATANDAŞLARA SORULDU

Bu konuda ASAL Araştırma ve Danışmanlık vatandaşların nabzını tuttu. 25-18 Mart tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri olan 1580 kişi ile yapılan ankette vatandaşlara "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasında ortaya koyduğu liderliği nasıl buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Partilere göre vatandaşların verdiği cevaplar şöyle:

Parti adı Başarılı Başarısız Fikrim Yok Toplam AK Parti 86,5 7,7 5,8 100 CHP 71,0 18,5 10,5 100 MHP 83,7 7,6 8,7 100 İYİ Parti 75,4 10,2 14,4 100 HDP 41,6 38,5 19,9 100 Diğer 70,8 17,8 11,4 100 Fikrim yok /Hiçbiri 69,8 15,7 14,5 100 Ortalama 71,3 16,5 12,2 100

CHP, İYİ PARTİ VE HDP'LİLER DE ERDOĞAN'I BAŞARILI BULUYOR

Söz konusu verilere göre CHP'li seçmenlerin yüzde 71,0'nin İYİ Partililerin yüzde 75,4'nün, HDP seçmeninin de yüzde 41,6'lık kısmının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini başarılı bulması dikkat çekti.

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