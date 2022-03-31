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ASAL Araştırma vatandaşlara sordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya - Ukrayna savaşındaki liderliğini CHP ve İYİ Partililerde başarılı buldu

ASAL Araştırma'nın gerçekleştirdiği çalışmaya göre vatandaşların yüzde 71.3'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya - Ukrayna savaşında yürüttüğü liderliği başarılı bulduklarını belirtti.

ASAL Araştırma vatandaşlara sordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya - Ukrayna savaşındaki liderliğini CHP ve İYİ Partililerde başarılı buldu

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Türkiye yoğun diplomasi trafiği yürüterek iki ülkenin heyetlerini İstanbul'da ağırlamış ve barış görüşmelerinde önemli bir adım atılmıştı. Bu durum Türkiye'nin dünya siyasetindeki belirleyici rolünü gözler önüne sererken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderlik dikkat çekti.

ASAL Araştırma vatandaşlara sordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya - Ukrayna savaşındaki liderliğini CHP ve İYİ Partililerde başarılı buldu

VATANDAŞLARA SORULDU

Bu konuda ASAL Araştırma ve Danışmanlık vatandaşların nabzını tuttu. 25-18 Mart tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri olan 1580 kişi ile yapılan ankette vatandaşlara "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasında ortaya koyduğu liderliği nasıl buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Partilere göre vatandaşların verdiği cevaplar şöyle:

Parti adı   

 Başarılı        

Başarısız  Fikrim Yok  Toplam
AK Parti 86,57,75,8100
CHP71,018,510,5100
MHP83,77,68,7100
İYİ Parti75,410,214,4 100
HDP41,638,519,9100
Diğer70,817,811,4 100
Fikrim yok /Hiçbiri69,815,714,5100
Ortalama 71,316,512,2100

 

ASAL Araştırma vatandaşlara sordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya - Ukrayna savaşındaki liderliğini CHP ve İYİ Partililerde başarılı buldu

CHP, İYİ PARTİ VE HDP'LİLER DE ERDOĞAN'I BAŞARILI BULUYOR 

Söz konusu verilere göre CHP'li seçmenlerin yüzde 71,0'nin İYİ Partililerin yüzde 75,4'nün, HDP seçmeninin de yüzde 41,6'lık kısmının  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini başarılı bulması dikkat çekti.  

ASAL Araştırma vatandaşlara sordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya - Ukrayna savaşındaki liderliğini CHP ve İYİ Partililerde başarılı buldu

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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