Rusya - Ukrayna heyetleri görüştü! Bakan Çavuşoğlu'ndan umut veren açıklama: Müzakerelerin başından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken iki ülke arasındaki müzakereler Türkiye'ye taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon görüşmesi sonrası müzakerelerin İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalındı. Bu kapsamda iki ülkenin heyetleri arasındaki görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yapıldı. Görüşmeler sonrası iki ülke heyetinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir açıklama yaptı.

"BU SAVAŞ ARTIK DURMALIDIR"

Bakan Çavuşoğlu, her iki tarafından müzakere heyetlerini İstanbul'da bir araya getirdiklerini ifade ederek," Toplantının açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması her iki ülkeye verdiğimiz önemin göstergesidir. Bu sürece destek vermesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu savaş artık durmalıdır. Bugün bu toplantıda bir mesafe kat edildiğini görüyoruz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi." diye konuştu.

"HER İKİ ÜLKENİN CUMHURBAŞKANLARININ BİR ARAYA GELMELERİ GÜNDEMDEDİR"

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle sürdürdü:

"Daha zor meselelere sonraki seviyelerde iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının şekil vermeleri öngörülmektedir. Ardından her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının bir araya gelmeleri gündemdedir. Görüşmelerimizde insani yardım ve insani koridorların açılmasını ele aldık. Bugüne kadar 16 bin 500'den fazla vatandaşımızı Ukrayna'dan tahliye ettik."

"ULUSLARARASI EŞGÜDÜM HALİNDE ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Çavuşoğlu," Bölgede mahsur kalan gemilerimizin çıkış ve seyrüsefer güvenliği konusunu da gündeme getirdik. Bugünkü görüşmeler, önceki görüşmelerde olduğu gibi tarafların Türkiye'ye duydukları güvenin bir göstergesidir. Bize duyulan güvenin ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Akan kanın durdurulması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir barışa ulaşılması için uluslararası toplumla eşgüdüm halinde çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

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