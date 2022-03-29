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  3. Rusya - Ukrayna heyetleri görüştü! Bakan Çavuşoğlu'ndan umut veren açıklama: Müzakerelerin başından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

Rusya - Ukrayna heyetleri görüştü! Bakan Çavuşoğlu'ndan umut veren açıklama: Müzakerelerin başından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

Son dakika... Rusya ve Ukrayna heyetlerinin 4.5 saat süren müzakerelerine ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, savaşın sona ermesi gerektiğini belirterek, " Toplantıda bir mesafe kat edildiğini görüyoruz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi." dedi.

Rusya - Ukrayna heyetleri görüştü! Bakan Çavuşoğlu'ndan umut veren açıklama: Müzakerelerin başından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken iki ülke arasındaki müzakereler Türkiye'ye taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon görüşmesi sonrası müzakerelerin İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalındı. Bu kapsamda  iki ülkenin heyetleri arasındaki görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yapıldı. Görüşmeler sonrası iki ülke heyetinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir açıklama yaptı.

Rusya - Ukrayna heyetleri görüştü! Bakan Çavuşoğlu'ndan umut veren açıklama: Müzakerelerin başından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

"BU SAVAŞ ARTIK DURMALIDIR"

Bakan Çavuşoğlu, her iki tarafından müzakere heyetlerini İstanbul'da bir araya getirdiklerini ifade ederek," Toplantının açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması her iki ülkeye verdiğimiz önemin göstergesidir. Bu sürece destek vermesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu savaş artık durmalıdır. Bugün bu toplantıda bir mesafe kat edildiğini görüyoruz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi." diye konuştu. 

Rusya - Ukrayna heyetleri görüştü! Bakan Çavuşoğlu'ndan umut veren açıklama: Müzakerelerin başından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

"HER İKİ ÜLKENİN CUMHURBAŞKANLARININ BİR ARAYA GELMELERİ GÜNDEMDEDİR"

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle sürdürdü:

"Daha zor meselelere sonraki seviyelerde iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının şekil vermeleri öngörülmektedir. Ardından her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının bir araya gelmeleri gündemdedir. Görüşmelerimizde insani yardım ve insani koridorların açılmasını ele aldık. Bugüne kadar 16 bin 500'den fazla vatandaşımızı Ukrayna'dan tahliye ettik."

Rusya - Ukrayna heyetleri görüştü! Bakan Çavuşoğlu'ndan umut veren açıklama: Müzakerelerin başından beri en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

"ULUSLARARASI EŞGÜDÜM HALİNDE ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Çavuşoğlu," Bölgede mahsur kalan gemilerimizin çıkış ve seyrüsefer güvenliği konusunu da gündeme getirdik. Bugünkü görüşmeler, önceki görüşmelerde olduğu gibi tarafların Türkiye'ye duydukları güvenin bir göstergesidir. Bize duyulan güvenin ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Akan kanın durdurulması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir barışa ulaşılması için uluslararası toplumla eşgüdüm halinde çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi. 

{TITLE_STRIP}Son dakika | 4.5 saat sürdü! Rusya - Ukrayna müzakeresi sona erdi! "Türkiye de garantör olsun" talebi

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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