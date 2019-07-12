ABD'den S-400 açıklaması yapıldı Amerika Birleşik Devletleri'nden S-400 açıklaması yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu akşam Hulusi Akar ile görüşeceğiz" denildi.

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