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ABD'den S-400 açıklaması yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nden S-400 açıklaması yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu akşam Hulusi Akar ile görüşeceğiz" denildi.

ABD'den S-400 açıklaması yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin, müttefiki Türkiye'nin Patriot talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara, kendi hava savunma sistemlerini satın alma yoluna gitti. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemeleri bugün Mürted Hava Meydanı'na intikal etmeye başladı.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin teslimat süreci başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de imzalanmıştır.

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