Tursitlerin gözü önünde gerçekleşti! Sultanahmet Meydanı'nda taşlı-sopalı kavga!

Olay, bugün Sultanahmet Meydanı'nda saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İddia edildiğine göre turistlere tur satmaya çalışan 2 grup arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÇOK SAYIDA KİŞİYE GÖZALTI

Taş ve sopaların kullanıldığı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Turistleri önünde yaşanan kavgaya hemen polis ekipleri müdahale etti.

Grupları yatıştırmaya çalışan polis, çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.