Abdellah Azakane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdellah Azakane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdellah Azakane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdellah Azakane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdellah Azakane {dogum-tarihi} tarihinde Agadir şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdellah Azakane Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdellah Azakane, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir U21 futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir U21 takımına - tarihinde katılmıştır. Abdellah Azakane'nin Hassania d'Agadir U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdellah Azakane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdellah Azakane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdellah Azakane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdellah Azakane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdellah Azakane şuan Hassania d'Agadir U21 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.