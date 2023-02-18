Abdellah Azakane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdellah Azakane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdellah Azakane kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdellah Azakane ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdellah Azakane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdellah Azakane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdellah Azakane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdellah Azakane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdellah Azakane {dogum-tarihi} tarihinde Agadir şehrinde doğmuştur.  Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdellah Azakane Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdellah Azakane, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hassania d'Agadir U21 futbol takımında oynamaktadır. Hassania d'Agadir U21 takımına - tarihinde katılmıştır. Abdellah Azakane'nin Hassania d'Agadir U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdellah Azakaneboyu ve yaşı kaç

Abdellah Azakane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdellah Azakane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdellah Azakane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdellah Azakane kimdir

Abdellah Azakane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdellah Azakane şuan Hassania d'Agadir U21 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Abdellah Azakane nereli

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