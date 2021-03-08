Abdest alırken nasıl niyet edilir?

Abdest almaya başlamadan önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet ederiz.

Sünnet ve âdâbına riayet edilerek, ayrıca dört mezhebin farz saydığı hu­susları da içerecek şekilde abdest şöyle alınır:

Abdest nasıl alınır sırayla resimli! Diyanet İşleri Başkanlığı

Abdest suyunun elbiseye sıç­ramayacağı bir konum alınır, mümkünse kıbleye dönülür.

Niyet ve besmele ile abdeste başlayıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuştu­rularak üç defa yıkanır, cilt üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmakta yüzük varsa oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir.

Ağız, sağ el avucuna alınan su ile üç defa çalkanıp temizlenir. Üç defa da burna su çekilip sol elle burun temizlenir. (Oruçlu olmayan kimse ağız ve burnun her yerine su­yun iyice ulaşmasını sağlar.) Üç kere yüz yıkanır.

(Varsa sakalın içinden par­maklar geçirilerek suyun sakal diplerine ulaşması sağlanır.) Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa meshedilir.

(Bu şe­kilde başın dörtte birini meshetmek yeterli ise de iki elle başın tamamının meshedilmesi sağlık bakımından endişe verici bir durum yoksa sünnettir.) Eller yine ıslatılarak baş parmakla kulağın dışı, şahadet parmağı veya serçe parmakla içi meshedildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun meshedilir. Önce sağ sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık ke­mikleri de dahil olmak üzere yıkanır.

(Ayaklar yıkanırken parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir.

Abdestten sonra kelime-i şehâdeti okumak, içilebilir ise abdest alınan sudan bir miktar içmek ve Kadr sûresini okumak da abdestin âdâbındandır.

ABDESTİN FARZLARI:

1. Elleri dirseklere kadar kollarla birlikte yıkamak.

2. Yüzü yıkamak.

3. Başın dörtte birini meshetmek.

4. Topuklarıyla birlikte ayakları yıkamak.

Abdestin Sünnetleri:

1. Abdest almaya niyet etmek

2. Abdeste eûzü besmele ile başlamak.

3. Abdeste başlamadan önce elleri bileklere kadar yıkamak

4. Dişleri misvak veya fırça ile, yoksa parmaklar ile temizlemek.

5. Abdest organlarını peş peşe ara vermeden yıkamak.

6. Yıkanan organları ovmak.

7. Ağza üç kere su almak.

8. Oruçlu olmadığı zamanlarda gargara yapmak.

9. Burna üç kere su vermek ve sol elle sümkürmek.

10. Yıkanan her organı üç kere yıkamak.

11. Abdestte çift organları yıkamaya sağ organdan başlamak.

12. Eller ve ayaklarda yıkamaya parmak uçlarından başlamak.

13. Sakalı olanların sakalını hilallemesi.

14. Parmaktaki yüzüğü oynatarak suyun altına ulaşmasını temin etmek.

15. Kulakları mesh etmek.

16. Boynu mesh etmek.

17. Başın tamamını meshetmek.

18. Parmakların arasını hilallemek.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı