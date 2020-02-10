ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter'dan bugün meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askeri için Türkiye'ye başsağlığı diledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bugün meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden askerlerimiz için Türkiye'ye başsağlığı diledi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askerinin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz”
İşte ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan paylaşım:
Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden beş Türk askerinin yakınlarına & ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz #Türkiye'nin yanındayız & Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz. #İdlib— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) February 10, 2020
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