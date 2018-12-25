Abdülaziz İbni Suud Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Ne Zaman, Kaç Yaşında Öldü?

ABDÜLAZİZ İBNİ SUUD KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Ocak.1875 Ölüm tarihi : 09.Kasım.1953

Abdülaziz İbni Suud kaç yaşında öldü : 78

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Devlet Başkanı

Abdülaziz İbni Suud doğum yeri : Riyad, Suudi Arabistan

Ölüm yeri : Taif, Suudi Arabistan

ABDÜLAZİZ İBNİ SUUD BİYOGRAFİSİ

Suudi Arabistan Krallığı'nın kurucusu ve ilk kralıdır.

Abdülaziz İbni Suud, 15 Ocak 1875 tarihinde Suudi Arabistan’da Riyad'ın yüksek taraflarındaki Neced bölgesinde Abdul Rahman bin Faysal, Sarah al Sudairi’nin oğlu olarak doğmuştur.

Babası Abdul Rahman bin Faysal, 1891 yılında düşmanı İbn Reşit tarafından Riyad kentinden, Kuveyt'e sürgün edildi. Ailesiyle beraber gençliğini Kuveyt'te geçirdi. Yıllar sonra Osmanlı Devletinden bölgede toprak satın alarak yurduna geri döndü. Abdülaziz İbni Suud, 1902 yılında babasının yerine geçti ve kardeşi Muhammed ve öteki kuzenleriyle birleşerek Reşidilere saldırdı ve Riyad kentinin yönetimini ele geçirdi ve Suudoğulları hanedanını yeniden kurdu.

İki yılharekete geçerek Neced üzerinde hakimiyet kurdular. Ayrıca Suud Ailesinin bölgedeki gücünden endişe duyan Osmanlı birliklerinin de desteğini sağlamışlardı. İbni Suud, bir savunma savaşı vererek orduyu oyaladı. Bu sırada yeterince adam toplamış olan Suudi Ailesi de ordusunu harekete geçirdi. Suudilerin zafer kazanmalarına karşın, bölge uzun bir süre iki aile arasındaki çatışmalara sahne oldu.

Sonunda Abdülaziz İbni Suud, Neced'de kontrolü sağlayarak 1912 yılında Ahsa ve Katifi aldı. Bölgede organize bir güç durumuna geldi. Buradaki Osmanlı Devleti valilerini uzaklaştırdı. Bir Vehhabi dini militan grubu olan İhvan'ın kurulmasını sağladı.

I. Dünya Savaşı sırasında İngiliz Hükümetiyle anlaşan Abdülaziz İbni Suud, Mekke Şerifi Şerif Hüseyin ile birlik olarak Osmanlı ordusuna savaş ilan etti. Bunun karşılında Suud Ailesinin toprakları İngiliz Hükümetinin güvencesi altına alındı. İngilizlerin desteğini kazanan İbni Suud, Osmanlının ve İbni Reşid'in güçlerine karşı bir toplu saldırı başlattı.

1920 yılında Reşidi kuvvetlerini yenen İbni Suud, İbni Reşid'i 1922 yılında tamamen yenilgiye uğrattı. 1924 yılında, tüm Reşidi topraklarının hakimiyetini ele geçirdi.

1924 yılında Kral Şerif Hüseyin’i, 1925’te de onun oğlu Ali’yi Hicaz’dan kovdu. 10 Ocak 1926 tarihinde Mekke’yi Suudilerin başkenti yaptı ve Necid ile Hicaz kralı unvanını aldı.

1932 yılında da Suudi Arabistan kralı oldu. 1927-1932 yılları arasında Arabistan yarımadasının kontrolünü ele geçirmek için birçok harekat düzenledi. Mart 1929'da emrindeki İhvan birlikleri Irak'ın bir kısmını işgal ettiler. 1932 yılında Arabistan yarımadasının neredeyse tamamını idaresi altına aldıktan sonra, Necid ve Hicaz ülkelerini birleştirerek günümüzdeki Suudi Arabistan Krallığı'nı kurdu. Aynı yıl, kendisini ilk Suudi Arabistan Kralı ilan etti.

1938 yılında ülkesinde petrol bulunduktan sonra sonucunda büyük bir servetin sahibi haline geldi. Amerikan petrol şirketleriyle yakın ilişkilere girerek onları ülkesine davet etti.

Ayrıca, ülkesindeki kutsal kentler Mekke ve Medine'nin korunması ve bakımını üstlenerek İslam dünyasında büyük bir üne ve güce kavuştu.

Çadırlarda yaşayan göçebeleri kentlere yerleştirmeye ve ülkesini bayındır bir hale getirmeye çalıştı. 9 Kasım 1953 tarihinde, yerine oğlu Suud bin Abdülaziz geçti.

Kraliyet ailesi mensuplarının isimlerinde geçen “İbn” ve “Bin” ünvanları aynı anlam taşımakta olup, birinci gelen ismin ikinci gelen ismin “oğlu” olduğunu ifade etmektedir. “İbn” ile “Bin” ünvanları arasındaki tek fark “İbn” ünvanın başında gelebilirken (Örn. İbn Suud: Suud Oğlu), “Bin” ünvanın başında gelememektedir. Bint kızı manasına gelmektedir.

Abdülaziz İbni Suud, 9 Kasım 1953 tarihinde Taif, Suudi Arabistan’da 78 yaşında ölmüştür.

Abdülaziz İbni Suud, ilk kez 15 yaşında evlendi. İlk eşi kısa bir süre sonra öldü. 18 Yaşında ikinci kez evlendi ve ilk oğlu Türki doğdu. Kral Abdülaziz'in 45 Oğlu oldu. 36 oğlu yaşadı ve bu çocuklarından torunları oldu. Ayrıca birçok kızları olan Kral Abdülaziz'in 22 eşi oldu.

Abdülaziz İbni Suud Eşleri:

1.eşi: Wadhah bint Muhammad bin 'Aqab

1. Turki (I) (d. 1900 – ö. 1919)

2. Suud bin Abdülaziz (d. 12 Ocak 1902 – ö. 23 Şubat 1969); (Hüküm süresi: 1953–1964)

3. Nura

4. Munira

2.eşi: Tarfah bint Abdullah Al AlSheikh

1. Khalid (I) (d. 1903, bebekten öldü.)

2. Faysal (d. Nisan 1906 – ö. 25 Mart 1975); (Hüküm süresi: 1964–1975)

3. Saad (I) (d. 1914 – ö. 1919)

4. Anud (d. 1917, ölüm tarihi bilinmiyor)

5. Nura

3.eşi: Lulua bint Salih Al Dakhil (Evlilik yılı 1906)

1. Fahd (I) (d. 1906 – ö. 1919)

4.eşi: Al Jawhara bint Musaed Al Jiluwi (ö. 1919)

1. Muhammad (1910–1988)

2. Halid (II) (d. 13 Şubat 1913 – ö. 13 Haziran 1982); (Hüküm süresi: 1975–1982)

3. Al Anoud

5.eşi: Lajah bint Khalid bin Hithlayn

1. Sara (d. 1916 – ö. Haziran 2000)

6.eşi: Bazza I

1. Nasser (d. 1911 – ö. 1984)

7.eşi: Jawhara bint Saad bin Abdul Muhsin al Sudairi

1. Saad (II) (d. 1915 – ö. 1993)

2. Musa'id (d. 1923 – ö. 2013)

3. Abdul Mohsin (d. 1925 – ö. 1985)

4. Al Bandari (d. 1928 – ö. 2008)

8.eşi: Hassa Al Sudairi (1900–1969)

(Oğulları "Yedi Sudairi olarak bilinir")

1. Fehd (II) (d. 1921 – ö. 1 Ağustos 2005); (Hüküm süresi: 1982–2005)

2. Sultan (d. 1928 – ö. 2011); (Veliaht Prens 2005 – 2011)

3. Luluwah (d. 1928 – ö. 2008)

4. Abdurrahman bin Abdülaziz Al Suud (d. 1931 -Ö. 2017)

5. Nayef (d. 1933 – ö. 2012) ; (Veliaht Prens 27 Kasım 2011 – 16 Haziran 2012)

6. Turki (II) (d. 1934)

7. Salman Bin Abdülaziz (d. 31 Aralık 1935); (Hüküm süresi: 2015- )

8. Ahmed (d. 1942)

9. Jawaher

10. Latifa

11. Al Jawhara

12. Moudhi (Genç yaşta öldü.)

13. Felwa (Genç yaşta öldü.)

9.eşi: Shahida

1. Mansour (d. 1921 – ö. 2 Mayıs 1951)

2. Mishaal (d. 1926)

3. Qumash (1927– Eylül 2011)

4. Mutaib (d. 1931)

10.eşi: Fehda bint Asi Surayim

1. Abdullah bin Abdülaziz (d. 1 Ağustos 1924 – ö. 23 Ocak 2015); (Hüküm süresi: 2005–2015)

2. Nuf

3. Seeta (d. 1930 – ö. 13 Nisan 2011)

11.eşi: Bazza II. (6. eşi Bazza'la aynı adı taşıyan 11. eşi)

1. Bandar (d. 1923)

2. Fawwaz (d. 1934 – ö. 2008)

12.eşi: Haya bint Sa'ad Al Sudairi (d. 1913 – ö. 18 Nisan 2003)

1. Badr (I) (d. 1931 – ö. 1932)

2. Badr (II) (d. 1933 – ö. 1 Nisan 2013)

3. Huzza (d. 1951 – ö. Temmuz 2000)

4. Abdul Ilah (d. 1935)

5. Abdul Majeed (d. 1943 – ö. 2007)

6. Nura (d. 1930)

7. Mishail

13.eşi: Bushra

1. Mishari (d. 1932 – ö. 23 Mayıs 2000)

14.eşi: Munaiyir (d. 1909 – ö. Aralık 1991)

1. Talal (I) (d. 1924 – ö.1927)

2. Talal (II) (d. 1931)

3. Nawwaf (d. 1932)

4. Madawi

15.eşi: Mudhi

1. Sultana (d. 1928 – ö. 7 Temmuz 2008)

2. Haya (d. 1929 – ö. 2 Kasım 2009)

3. Majid (II) (d. 9 Ekim 1938 – ö. 12 Nisan 2003)

4. Sattam (d. 21 Ocak 1941 – ö. 12 Şubat 2013)

16.eşi: Nouf bint Al Shalan

1. Thamir (d. 1937 – ö. 27 Haziran 1959)

2. Mamdouh (d. 1941)

3. Mashhur (d. 1942)

17.eşi: Saida al Yamaniyah

1. Hazloul (d. 1942 – ö.29 Eylül 2012)

18.eşi: Khadra

19.eşi: Baraka al Yamaniyah

1. Mukrin bin Abdülaziz (d. 15 Eylül 1945); (23 Ocak 2015 tarihinden itibaren Veliaht Prens)

20.eşi: Futayma

1. Hamoud (d. 1947 – ö. Şubat 1994)

21.eşi: Mudhi bint Abdullah Almandeel Al Khalidi

1. Shaikha (d. 1922)

22.eşi: Adı kesin olarak bilinmeyen eşi

1. Majid (I) (d. 1934 – ö. 1940)

2. Abdul Saleem (d. 1941 – ö. 1942)

3. Jiluwi (I) (d. 1942 – ö. 1944)

4. Jiluwi (II) (d. 1952 – ö. 1952

Kaynak:Biyografi.info